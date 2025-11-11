“¿Quién ha dado permiso para esta aberración?”: Damián sufre un desmayo al ver reemplazado el cartel de su empresa por el de Brossard De La Reina

Los franceses se siguen apoderando poco a poco de la empresa familiar y Cloe, cada vez, está haciendo más cambios en la fábrica. El último ha sido ordenar el cambio del cártel de Perfumerías De la Reina por uno nuevo, el de Brossard De la Reina.

Esta noticia ha supuesto un duro golpe para Damián. El patriarca se ha enfadado mucho y… ¡se ha desmayado! ¡Le ha impactado mucho!

Gabriel, que estaba junto a él, no ha podido disimular su alegría: por fin ha conseguido lo que quería y la venganza contra su familia está saliendo cómo estaba previsto.

El padre de Andrés y Marta ha sido trasladado al dispensario y allí ha vuelto en sí. ¡Menudo susto!

Damián está devastado y no puede soportar que Brossard le haya robado su empresa. Hundido, llora mientras sus hijos intentan consolar a un hombre que ve que ya queda menos de esa empresa que un día construyó junto a Gervasio.