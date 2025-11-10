Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 433

Cloe le comunica a Joaquín que dejara dirección para volver a ser encargado jefe de la fábrica

A Joaquín no le cuadra que este descenso no tenga que ver con su posición crítica hacia las políticas de Brossard con la fábrica.

Joaquín

Cloe y Joaquín difieren en opiniones sobre las nueva políticas de la francesa.

Y la conversación va subiendo más y más de tono. “Sería injusto despedir a la mitad de la plantilla y no hacer ningún cambio”, comenta la representante de Brossard.

Cuando Joaquín le pregunta sobre a qué cambios se refiere, esta le espeta: “no podemos seguir manteniendo a dos adjuntos en la dirección”.

Así que, pretende que Joaquín vuelva a ser encargado jefe de la fábrica.

El Merino no se lo ha tomado muy bien, y apunta: “Qué oportuno que tome esa decisión cuando me estoy mostrando crítico con su gestión”.

Así, rebotado, se va del despacho de Cloe sin dar más explicación. ¿En qué quedará todo?

Bahar no puede soportar la idea del bebé que viene en camino. Esta noche, su historia con Evren podría llegar a su fin.

