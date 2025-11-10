Capítulo 433
Cloe le comunica a Joaquín que dejara dirección para volver a ser encargado jefe de la fábrica
A Joaquín no le cuadra que este descenso no tenga que ver con su posición crítica hacia las políticas de Brossard con la fábrica.
Cloe y Joaquín difieren en opiniones sobre las nueva políticas de la francesa.
Y la conversación va subiendo más y más de tono. “Sería injusto despedir a la mitad de la plantilla y no hacer ningún cambio”, comenta la representante de Brossard.
Cuando Joaquín le pregunta sobre a qué cambios se refiere, esta le espeta: “no podemos seguir manteniendo a dos adjuntos en la dirección”.
Así que, pretende que Joaquín vuelva a ser encargado jefe de la fábrica.
El Merino no se lo ha tomado muy bien, y apunta: “Qué oportuno que tome esa decisión cuando me estoy mostrando crítico con su gestión”.
Así, rebotado, se va del despacho de Cloe sin dar más explicación. ¿En qué quedará todo?
