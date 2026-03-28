En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

La familia De la Reina seguirá devastada tras la publicación del artículo de Gabriel. Además, Julia lo descubrirá y se mostrará muy decepcionada con su abuelo, ¡y le pedirá explicaciones!

Mientras tanto, los hermanos Salazar sospecharán que algo extraño sucede en el matrimonio de sus padres. ¿Terminarán enterándose de la traición de Pablo?

En otro orden de cosas, la lucha de las chicas por la igualdad salarial llevará a Tasio y a Pablo a enfrentarse por conseguir una solución justa para todos. ¿Será el fin de este drama?

Además, Cloe y Marta volverán a acercar posturas por el enfrentamiento entre los De la Reina y Gabriel por el relanzamiento de `Flor Divina´.

Después de cumplir con la última voluntad de su padre, Luz anunciará que se marcha de Toledo y recibirá el apoyo de su familia tras la pérdida de Alberto.

Por otro lado, Álvaro seguirá estando a la orden del día: después de su desafortunado encontronazo con Valentina, el novio de Beatriz se enfrentará a Salva en la cantina… ¡Y Andrés le parará los pies!

Finalmente, el novio de Paula llegará a Toledo para prometerle que luchará para ofrecerle una buena vida... ¡Y le pedirá matrimonio! ¿Aceptará la joven o será el adiós definitivo de la pareja?

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