A prueba
Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros
Una de las protagonistas de Ágata y Lola ha querido jugar con sus compañeros al mítico juego dónde pone a prueba lo bien que se le da mentir.
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Ágata y Lola ya se ha estrenado en atresplayer y nos ha regalado grandes momentos en el primer capítulo. Las dos protagonistas ya se han conocido y, a pesar de ser muy diferentes, parece que podrían entenderse bien.
Eva Martín, la actriz que interpreta a Lola, ha querido jugar con sus compañeros de reparto al mítico juego de ‘Dos verdades y una mentira’, dónde hemos puesto a prueba lo bien que sabe despistar y mentir.
Sus compañeros han dudado sobre cuál de las afirmaciones de Eva era falsa y la cara de Darío Loureiro, Elías en la serie, ha sido un poema al descubrir la respuesta correcta. ¡Descubre quién ha ganado dándole al play al vídeo de arriba!
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