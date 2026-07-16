Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A prueba

Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros

Una de las protagonistas de Ágata y Lola ha querido jugar con sus compañeros al mítico juego dónde pone a prueba lo bien que se le da mentir.

Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros

Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Ágata y Lola ya se ha estrenado en atresplayer y nos ha regalado grandes momentos en el primer capítulo. Las dos protagonistas ya se han conocido y, a pesar de ser muy diferentes, parece que podrían entenderse bien.

Eva Martín, la actriz que interpreta a Lola, ha querido jugar con sus compañeros de reparto al mítico juego de ‘Dos verdades y una mentira’, dónde hemos puesto a prueba lo bien que sabe despistar y mentir.

Sus compañeros han dudado sobre cuál de las afirmaciones de Eva era falsa y la cara de Darío Loureiro, Elías en la serie, ha sido un poema al descubrir la respuesta correcta. ¡Descubre quién ha ganado dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡A contrarreloj! Los Albora buscan desesperadamente un donante para Nare

¡A contrarreloj! Los Albora buscan desesperadamente un donante para Nare

Antena 3 » Series » Agata y Lola

Publicidad

Series

Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros

Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acusa a Marta de contratar a Fina únicamente por ser su pareja

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acusa a Marta de contratar a Fina únicamente por ser su pareja

Capítulo 604 de Sueños de libertad; 15 de julio; Begoña desconfía de Beatriz y de sus intenciones con Juanito

Capítulo 604 de Sueños de libertad; 15 de julio; Begoña desconfía de Beatriz y de sus intenciones con Juanito

“Me debes una”: Gabriel amenaza a Tasio con despedir a Paula, si no le ayuda en su venganza contra los De la Reina
Capítulo 604

“Me debes una”: Gabriel amenaza a Tasio con despedir a Paula, si no le ayuda en su venganza contra los De la Reina

Nieves le hace a Pablo una sorprendente propuesta: “Tú y yo podríamos adoptar a ese niño cuando nazca”
Capítulo 604

Nieves le hace a Pablo una sorprendente propuesta: “Tú y yo podríamos adoptar al bebé de Marisol”

Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico
Capítulo 604

Eduardo conoce a Roque, pero no se atreve a contarle que él es su padre biológico

El joven se presenta en casa de los De la Reina por un asunto de negocios con Damián.

“Bienvenida de nuevo a Perfumerías Brossard De la Reina”: Fina acepta la propuesta laboral de Cloe
Capítulo 604

“Bienvenida de nuevo a Perfumerías Brossard De la Reina”: Fina acepta la propuesta laboral de Cloe

La fotógrafa ha decidido dar el paso y volver a la perfumería, pero esta vez no a la tienda si no al departamento de publicidad.

Gonzalo Hermoso es Roque Trabal, el hijo de Eduardo en Sueños de libertad

Gonzalo Hermoso es Roque, el hijo de Eduardo en Sueños de libertad

Paula Echevarría en A la deriva

Antena 3 desvela las primeras imágenes de A la deriva, su nueva serie protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher

Rodaje de Sira

El rodaje de Sira en datos: Lugares emblemáticos, actores internacionales y un equipo de más de 400 personas

Publicidad