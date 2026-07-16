Dos verdades y una mentira: Eva Martín pone a prueba a sus compañeros

Ágata y Lola ya se ha estrenado en atresplayer y nos ha regalado grandes momentos en el primer capítulo. Las dos protagonistas ya se han conocido y, a pesar de ser muy diferentes, parece que podrían entenderse bien.

Eva Martín, la actriz que interpreta a Lola, ha querido jugar con sus compañeros de reparto al mítico juego de ‘Dos verdades y una mentira’, dónde hemos puesto a prueba lo bien que sabe despistar y mentir.

Sus compañeros han dudado sobre cuál de las afirmaciones de Eva era falsa y la cara de Darío Loureiro, Elías en la serie, ha sido un poema al descubrir la respuesta correcta. ¡Descubre quién ha ganado dándole al play al vídeo de arriba!

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