Mejores momentos | Capítulo 5
Gustavo se encuentra con el rechazo de Inés en su vuelta a Galicia: “Tú ya no tienes una familia aquí”
La matriarca del Pazo de Espíritu Santo le deja claro a su marido que todo ha cambiado y que han podido salir adelante sin su ayuda.
La carta de Catalina ha precipitado la vuelta de Gustavo a Punta do Bico. En ella, la joven le contaba a su padre que Renata había fallecido por la gripe y que le había confesado algo importante antes de morir.
Jaime ha recibido a su padre con cierto entusiasmo, aunque sigue dolido con él por el abandono durante estos años y por haber utilizado a José para intentar boicotear La Deslumbrante.
A Inés no le ha hecho ninguna ilusión la vuelta de su marido, de hecho, ha aprovechado el momento en el que Jaime los ha dejado a solas para echarle en cara todo el daño que les ha hecho: “En lo que a mí respecta, tú ya no tienes una familia aquí”.
Gustavo ha intentado ablandar a su mujer pidiéndole disculpas y asegurando que se arrepiente de todo el daño que ha causado, pero para Inés es demasiado tarde. ¿Cómo será su relación a partir de ahora?
