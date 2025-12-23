Antena3
Capítulo 463

Manuela y Luz organizan una encerrona a Gaspar para que se someta a las pruebas médicas

Gaspar accede a hacerse las pruebas médicas que el propone Luz pero le pide a Manuela que no se lo cuente a nadie.

Manuela y Luz organizan una encerrona a Gaspar para que se someta a las pruebas médicas

Gaspar ha llegado a la consulta médica para entregarle un bocadillo a Luz. Pero… ¡se trataba de una encerrona! Manuela y Luz quieren que se haga unas sencillas pruebas médicas para descartar cualquier otra patología.

Aunque Gaspar ha seguido resistiéndose, Luz le ha dicho que sea empático con Manuela, que tan solo se ha estado preocupando por él todo este tiempo. “Los síntomas que tienes pueden ser compatibles con otras patologías”, le ha advertido la doctora.

Y aunque Gaspar se ha resistido, cuando Manuela le ha pedido que deje de ser egoísta porque ella quiere tenerlo “como amigo muchos años más”, al responsable del bar se le ha ablandado el corazón y a accedido a hacerse las pruebas. Pero él sigue convencido de que no tiene nada. Así ha comentado muy resignado, “¡si yo venía aquí a entregar un bocadillo y me voy a ir con un pinchazo!” Y para acabar le ha pedido a Manuela que no le cuente nada de esto a nadie de la colonia. ¿Cuál será el resultado de sus pruebas médicas de Gaspar?

