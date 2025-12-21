Antena3
Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, un paso más cerca de ser descubierto

La próxima semana veremos como la mentira del primo de los de la Reina se va cayendo por su propio peso, ¿es este su final?

En los próximos capítulos de Sueños de libertad veremos como...

Una muerte azotará a la familia de la Reina dejándoles a todos en shock, Delia la madre de Gabriel ha fallecido. Pero, ¿cómo ha sido? ¿Ha tenido algo que ver su hijo?

Andrés sospechará desde el primer momento de su primo, pero aguantará las sospechas que tiene, no querrá que nadie le juzgue.

María y Gabriel en el capítulo 463 de Sueños de libertad
María y Gabriel en el capítulo 463 de Sueños de libertad | Nacho Fiestas

Por su parte, Maripaz regresará achispada de la entrega de premios y Claudia se enterará que desapareció a las 11. Manuela, junto a doña Clara advertirán a su sobrina: esa chica oculta algo extraño dentro. ¿Qué será? ¿Se seguirá fiando Claudia de ella? ¿Descubrirán que fue Maripaz quien la drogó?

Maripaz y Claudia en el capítulo 465 de Sueños de libertad
Maripaz y Claudia en el capítulo 465 de Sueños de libertad | Nacho Fiestas

Claudia comenzará a tener malas sensaciones con el extraño comportamiento de Maripaz. ¿Terminará su relación laboral con ella?

Por otro lado, Gabriel quiere solucionar todos sus problemas, y ante la amenaza de Isabel se marchará a París a solucionar las cosas con ella. ¿Cómo justificará esa visita con Begoña?

En paralelo, Andrés seguirá reuniendo pistas para desenmascarar a Gabriel... ¡y habrá un enfrentamiento entre ellos antes de que se marche a París!

¿Qué pasará? ¿Qué hará encender la chispa entre ellos? ¿Creerán al pequeño de la Reina o seguirán embaucados por Gabriel?

A Andrés solo le preocupará una cosa, que su padre le crea cuando le cuente que Gabriel fue el responsable de la explosión en la fábrica y que lo hace para vengarse de su familia, se lo confesó todo antes del derrumbe.

Damián en el capítulo 466 de Sueños de libertad
Damián en el capítulo 466 de Sueños de libertad | Nacho Fiestas

Damián no dará crédito a las palabras de Andrés, aunque quedará muy removido... ¿le acabará creyendo? ¿Conseguirá Gabriel que Andrés quede de celoso y no demuestre que lo que dice es verdad?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, se viene una semana intensa.

Gabriel en el capítulo 463 de Sueños de libertad

