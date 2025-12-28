Mejores momentos | Capítulo 5
El inquietante reencuentro de Catalina y Gustavo en Punta do Bico: “¿Qué te dijo Renata antes de morir?”
El marido de Inés se ha mostrado muy emocionado al volver a ver a su hija, pero no ha podido evitar preguntarle por su conversación con Renata.
Publicidad
Tras recibir una carta de Catalina en la que le contaba que Renata había fallecido y le había confesado algo importante antes de exhalar su último aliento, Gustavo decidió volver a Punta do Bico para enfrentar la realidad.
Inés no lo ha recibido con los brazos abiertos ni mucho menos. No le perdona ni los años de abandono, ni sus constantes intentos de boicotear sus proyectos, como cuando envió a José para arruinar a La Deslumbrante.
A quién Gustavo tenía muchas ganas de ver es a Catalina y así lo ha demostrado en cuanto la ha visto. Sin embargo, ella se ha mostrado algo fría y distante con él por haberlos descuidado, pero, sobre todo, por lo que había descubierto.
Más Noticias
En mitad de la conversación y disimuladamente, Gustavo ha sacado el tema de Renata y le ha preguntado directamente qué es lo que le dijo. ¿Se habrá atrevido Catalina a confesar la verdad? ¡Descúbrelo en el quinto capítulo de Las hijas de la criada!
Publicidad