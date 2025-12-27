Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡No te lo pierdas!

El mensaje navideño de Nancho Novo para los fans de Sueños de libertad: "Quiero desearos todo lo mejor"

El patriarca de los De la Reina nos ha enviado un mensaje muy especial para felicitarnos la Navidad y el Año Nuevo.

El mensaje navideño de Nancho Novo para los fans de Sueños de libertad: "Quiero desearos todo lo mejor"

Publicidad

La Navidad ha llegado también a Sueños de libertad y, como no podía ser de otra manera, no podía faltar el discurso de nuestro patriarca por excelencia: Nancho Novo, el actor que se mete en la piel de Damián De la Reina en Sueños de libertad, la ficción que triunfa en Antena 3 y que ya es la serie más vista de la televisión

Primero como Damián y después como Nancho, el actor nos ha dejado un mensaje con palabras cargadas de cariño, humor y espíritu navideño.

Con una sonrisa y su característico sentido del humor, Nancho Novo ha confesado que se siente muy contento de compartir cada día esta aventura con los espectadores:"Soy muy feliz de colarme en vuestras casas cada día". Un mensaje cercano y cómplice que demuestra el agradecimiento del actor hacia los seguidores que no fallan a su cita diaria con Sueños de libertad.

Además, el actor no ha querido despedirse sin lanzar sus mejores deseos para esta Navidad y para el el 2026 con casi...¡villancico incluido!

¡Dale al play y no te pierdas el mensaje completo de Nancho Novo! Desde aquí, nos sumamos a sus palabras: ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

El mensaje navideño de Nancho Novo para los fans de Sueños de libertad: "Quiero desearos todo lo mejor"

El mensaje navideño de Nancho Novo para los fans de Sueños de libertad: "Quiero desearos todo lo mejor"

Seyran

Así se vive el rodaje de Una nueva vida en Antena 3: bromas, complicidad y momentos únicos

Capítulo 465 de Sueños de libertad; 26 de diciembre: Damián, decidido a averiguar toda la verdad sobre Gabriel

Capítulo 465 de Sueños de libertad; 26 de diciembre: Damián, decidido a averiguar toda la verdad sobre Gabriel

Pelayo, entre la espada y la pared: debe dimitir como gobernador civil para evitar el escándalo
Capítulo 465

Pelayo, entre la espada y la pared: debe dimitir como gobernador civil, si quiere evitar el escándalo

Marta recurre a Cloe para ayudar a su hermano
Capítulo 465

Marta recurre a Cloe para ayudar a su hermano Andrés, "¿Puedo pedirte un favor?”

Andrés le confiesa a Begoña que hay algo en él que no va a cambiar nunca: “El amor que siento por ti”
Capítulo 465

Andrés le confiesa a Begoña que hay algo en él que no va a cambiar nunca: “El amor que siento por ti”

Begoña le ha dado una bofetada a Andrés por tratar de acusar a Gabriel de haber matado a su madre.

Claudia, sin palabras: ¡Maripaz se hizo pasar por ella en la entrega de premios de la casa cuna!
Capítulo 465

Claudia, sin palabras: ¡Maripaz se hizo pasar por ella en la entrega de premios de la casa cuna!

La joven empieza a desconfiar de Maripaz tras descubrir que le suplantó la identidad.

El miedo de Umay y Parla pone en alerta a Bahar en los próximos capítulos de Renacer

“No podemos decir nada”: el miedo de Umay y Parla pone en alerta a Bahar en los próximos capítulos de Renacer

Tarik recupera la libertad y se alía con Tayyar para ajustar cuentas contra los Korhan

Tarik recupera la libertad y se alía con Tayyar para ajustar cuentas contra los Korhan: este domingo, en Una nueva vida

César entierra el hacha de guerra con Octavio y apuesta por su futuro con Amanda: “Elijo perdonar”

César entierra el hacha de guerra con Octavio y apuesta por su futuro con Amanda: “Elijo perdonar”

Publicidad