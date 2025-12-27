El mensaje navideño de Nancho Novo para los fans de Sueños de libertad: "Quiero desearos todo lo mejor"

La Navidad ha llegado también a Sueños de libertad y, como no podía ser de otra manera, no podía faltar el discurso de nuestro patriarca por excelencia: Nancho Novo, el actor que se mete en la piel de Damián De la Reina en Sueños de libertad, la ficción que triunfa en Antena 3 y que ya es la serie más vista de la televisión

Primero como Damián y después como Nancho, el actor nos ha dejado un mensaje con palabras cargadas de cariño, humor y espíritu navideño.

Con una sonrisa y su característico sentido del humor, Nancho Novo ha confesado que se siente muy contento de compartir cada día esta aventura con los espectadores:"Soy muy feliz de colarme en vuestras casas cada día". Un mensaje cercano y cómplice que demuestra el agradecimiento del actor hacia los seguidores que no fallan a su cita diaria con Sueños de libertad.

Además, el actor no ha querido despedirse sin lanzar sus mejores deseos para esta Navidad y para el el 2026 con casi...¡villancico incluido!

¡Dale al play y no te pierdas el mensaje completo de Nancho Novo! Desde aquí, nos sumamos a sus palabras: ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!