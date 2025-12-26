Capítulo 465 de Sueños de libertad; 26 de diciembre: Damián, decidido a averiguar toda la verdad sobre Gabriel

En el capítulode Sueños de libertad de hoy…

Andrés ha vuelto a insistir a Damián sobre que Gabriel fue el que provocó la explosión en la sala de calderas y robó aquel perfume. Pero Damián, enfadado, le ha echado en cara, “¿por qué insistes si ya sabemos que fue Remedios Hoyos la que lo hizo?” Así finalmente el patriarca ha acabado haciendo una llamada para hablar con la empleada, quien sigue aún en la cárcel después de que Andrés le insistiera en que alguien la forzó a confesar un delito que ella no cometió.

Por otra parte, Claudia por fin se ha dado cuenta completamente de las verdaderas intenciones de Maripaz. Que la cuidadora de la casa cuna se hiciera pasar por ella durante la entrega de premios ha sido sin duda la gota que ha colmado el vaso.

Por su parte, Begoña ha tratado de defender a Gabriel después de la pelea entre su marido y Andrés. Y le ha pedido a este último que entre en razón, puesto que Begoña sigue sin creer las acusaciones del joven de la Reina.

Ella está convencida de que Gabriel no mató a Delia y le parece realmente cruel la actitud de Andrés. Finalmente, Andrés le ha acabado confesando que lo único que queda del “antiguo Andrés” es el amor que siente por ella.

Además, Cloe ha llamado a Francia para confirmar los detalles sobre la reunión entre Gabriel y Antoine Brossard, pero… ¡sorpresa! No hay ninguna reunión agendada entre ambos, lo que sin duda les ha hecho sospechar.

Gaspar le ha contado a Tasio que sufre demencia y que Luz ya le ha hecho las pruebas médicas correspondientes.

Por su parte, Miguel Ángel Vaca le ha pedido al marido de Marta que dimita y que se marche a México para zanjar todas las habladurías de Cárdenas. ¿Qué decisión tomará Pelayo?