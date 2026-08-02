Lola le entrega a Ágata el regalo de Elías: "Me dio esto para ti"

Como Ágata no acudió a la última visita a una de las escenas del crimen del caso, Elías aprovechó la presencia de Lola para entregarle un regalo para la joven: un libro de un escritor del que había hablado con ella.

Saliendo de comisaría, Lola recuerda el regalo de Elías y se lo entrega a Ágata, quedándose muy pendiente de su reacción porque ha percibido que entre los dos jóvenes ha habido química desde el primer momento.

“Es majo, ¿no?”, le dice Lola a Ágata esperando que le cuente algo más sobre él. Sin embargo, la joven se pone nerviosa y se marcha rápido con el regalo en la mano. ¿Acabará ocurriendo algo entre Elías y ella?

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