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Las abuelas y el cole nuevo llevan al límite a los Vicho: El jueves, nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie

La locura no frena en casa de los Vicho que, además de enfrentarse al primer día de cole, dan la bienvenida a sus abuelas. ¡No te pierdas los nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie!

Padre no hay más que uno, la serie

Las abuelas y el cole nuevo llevan al límite a los Vicho: El jueves, nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie

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Borja Tamayo
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Los planes de los jóvenes Vicho por truncar la mudanza, hasta ahora, no han tenido los resultados esperados. Ya en su nuevo hogar, los pequeños tendrán que encontrar su lugar durante el primer día de colegio. Una misión que no parece nada fácil, en especial teniendo a las abuelas ya dando vueltas por el salón.

Ambos personajes llegan para causar más caos que calma, poniendo a prueba la paciencia de la familia. Porque, por mucho que su intención sea la de ayudar, ni "freír un huevo" ni la educación basada en el horóscopo sirven para calmar unas aguas ya agitadas de fábrica.

¿Cómo lidiarán con esta tempestad Mateo y Helena? Descúbrelo el próximo jueves a las 23 horas con los dos nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie en Antena 3.

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