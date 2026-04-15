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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo llama a Marta para confesarle toda la verdad sobre Fina

Pelayo no puede más con la culpa y decide que debe contarle toda la verdad a su mujer sobre la marcha de Fina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo llama a Marta para confesarle toda la verdad sobre Fina

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Beatriz se pondrá cada vez más nerviosa al sentirse acorralada por Pelayo. Le contará a Álvaro que el marido de Marta le ha reconocido y él le dirá que va a investigarlo para chantajearle. ¡Está convencido de que tiene algún trapo sucio!

Poco después, Begoña propondrá a Beatriz quedarse como interna en casa para ayudarles en el cuidado de Juanito y ella...¡aceptará encantada! Gabriel, sin embargo, no podrá disimular su rabia al enterarse de esta noticia.

Por otro lado, Nieves y Pablo tomarán la decisión de fingir que son un matrimonio de puertas para fuera, aunque en casa seguirán separados.

De camino a casa y la comida familiar que Carmen le ha preparado, Tasio se encontrará con Paula llorando y se parará a consolarla. ¿Llegará a tiempo a la comida?

Salva seguirá intentando hablar con Mabel y confesarle lo que siente por ella; pero ella le dará largas. ¡Quiere evitar el tema cómo sea!

Marta seguirá investigando sobre Fina. ¡Quiere hacer lo que sea por encontrala! En paralelo, Pelayo llamará a Darío. Le contará lo que Marta ha descubierto y estará cada vez más agobiado y sentirá que el peso de la culpa por lo que pasó con Fina le asfixia cada vez más. Darío le apoyará y le dirá que quizás haya llegado el momento de confesarle toda la verdad a Marta.

El hijo de Doña Clara, entonces, llamará a su mujer para citarla esa misma noche. ¡Está dispuesto a contarle todo lo que pasó con Fina! ¿Lo hará?

¡Descubre todas las respuestas adelantándote a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer!

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