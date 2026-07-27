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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, insegura tras conocer a Bianca

La De la Reina conoce a la ex Fina protagonizando un extraño momento.

  • Marta se siente insegura tras la llegada de Bianca, pero Fina intenta poner fin a sus dudas: “No me imagino la vida sin estar contigo”

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Begoña estará preocupada por Andrés, el De la Reina le dirá que solo quería protegerla y para eso trató de quedarse con un negativo.

Mientras tanto, Gabriel exigirá al banco que siga el rastro del dinero de Begoña y descubrirá que Digna… ¡Está detrás de todo!

Por otro lado, Marisol se instalará en casa de los De la Reina y allí recibirá la visita de Miguel. La joven volcará toda su frustración contra el joven médico.

Por otro lado, Tasio recibirá una carta de Carmen: la mujer le dirá al De la Reina que su relación es insalvable y que jamás volverá a su lado.

Dorotea, la madre de Valentina, intentará acercarse a su hija y le pedirá perdón por no haberla apoyado. ¿Le perdonará la joven?

Además, Gabriel descubrirá que Beatriz ha estado alimentando a su hijo con leche de fórmula y se enfadará mucho con ella.

Y tendrá lugar uno de los encuentros más esperados… ¡Marta conocerá a Bianca! Y Fina será testigo de todo. La De la Reina se sentirá insegura con la argentina al pensar que ha venido a España para recuperar el amor de Fina.

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