La madre de Valentina se presenta en la tienda para hacer las paces, pero ella le planta cara: “¿Qué narices haces aquí?”

¡El pasado vuelve a llamar a la puerta de Valentina! La joven se marchó de su pueblo por la violencia de su exnovio, dolida por el desprecio y la incomprensión de su madre, Dorotea.

Todo ha cambiado cuando una mujer se ha presentado ante Paula en la tienda preguntando por Valentina.

La joven, tras escuchar la voz de su madre, se ha acercado al mostrador y se ha quedado en shock cuando se ha visto frente a ella.

“Tenía muchas ganas de verte”: Su progenitora, que ha llegado con ánimo conciliador, se ha interesado en saber cómo se encuentra la dependienta.

Sin embargo, Valentina no ha dudo en plantarle cara y dejarle claro que no quiere saber nada de su familia: “¿Qué narices haces aquí?”, ha respondido incrédula antes de marcharse.

Finalmente, la joven ha roto a llorar ante Paula, que le ha aconsejado escuchar a su madre. No obstante, Valentina se ha negado por completo: “Ella nunca me ha escuchado a mí”.

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