Cloe se disculpa con Marta, pero ella le deja claro que no hay nada más: “No sé de qué señales hablas”

Cloe está muy avergonzada por el beso fallido a Marta en el despacho. A De la Reina le pilló un poco por sorpresa y no le siguió.

“Esta incomodidad que hay entre las dos, es por mi culpa”, ha comenzado Cloe. Se ha intentado justificar con que “malinterpretó las señales”, pero Marta no le ha seguido el juego... ¡le ha dejado caer que no había señales!

Cloe se ha quedado algo descolocada, así que solo ha podido pedirle disculpas por haberse dejado llevar.

“Yo pensé que tú y que yo... ¡pero da igual!” ha dicho arrepentida la joven.

Y le ha pedido que, por favor, espera que este “incidente” no afecte al trabajo de ambas. ¿Conseguirán recuperar la sintonía normal? ¿Se dejará llevar Marta en algún momento?