Capítulo 454

Cloe se disculpa con Marta, pero ella le deja claro que no hay nada más: “No sé de qué señales hablas”

La francesa se ha disculpado por el beso que se lanzó a darle, y De la Reina se ha hecho la loca con la química que han tenido.

Cloe está muy avergonzada por el beso fallido a Marta en el despacho. A De la Reina le pilló un poco por sorpresa y no le siguió.

“Esta incomodidad que hay entre las dos, es por mi culpa”, ha comenzado Cloe. Se ha intentado justificar con que “malinterpretó las señales”, pero Marta no le ha seguido el juego... ¡le ha dejado caer que no había señales!

Cloe se ha quedado algo descolocada, así que solo ha podido pedirle disculpas por haberse dejado llevar.

“Yo pensé que tú y que yo... ¡pero da igual!” ha dicho arrepentida la joven.

Y le ha pedido que, por favor, espera que este “incidente” no afecte al trabajo de ambas. ¿Conseguirán recuperar la sintonía normal? ¿Se dejará llevar Marta en algún momento?

Marta busca consuelo en Carmen y ella le apoya: “Tienes todo el derecho del mundo en volver a sentir”

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

Renacer

Ya es oficial: así se llamará el hijo de Naz y Evren tras una revelación inesperada

Una nueva vida

Renacer

La doctora ha tomado una decisión durísima al echar a Uras de la casa. Ahora, en la cocina, se ha derrumbado con Çağla y ha confesado el dolor de una madre que intenta ser justa aunque le parta el alma.

Renacer 9 de diciembre

La doctora reúne el valor para exponer en público la infidelidad de su marido. Pero antes de que pueda terminar, la policía entra en el hospital con una orden: detenerla por la denuncia que Uras ha presentado contra ella.

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

