Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Marinero gallego

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

El actor da vida a un personaje que pondrá patas arriba la vida de clara, la encantadora y supuesta hija de Renata.

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

Publicidad

El salto temporal de casi 17 años que ha pegado Las hijas de la criada en su segundo capítulo nos ha permitido conocer a muchos personajes que serán clave en el desarrollo de las tramas de esta historia.

Uno de ellos es Celso, interpretado por Tomy Aguilera. El actor nos explica que su personaje es “un joven marinero con un alma muy pura”. Es de Tomiño y desde hace algún tiempo trabaja en Punta do Bico.

“Trabaja en el mar en los barcos y sueña con irse a América. Es un soñador y está muy ilusionado con lo que puede llegar a ser la vida”, nos ha explicado Tomy Aguilera sobre su personaje.

Celso conoce a Clara al verla pasar cerca del puerto y acaba consiguiendo tener una cita con ella que le permitirá que se conozcan más. ¿Surgirá algo entre ellos? ¡Escucha todo lo que nos ha contado el actor en el vídeo de arriba!

Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata

Una pasión desmedida: la culpa comienza a invadir a Gustavo por sus encuentros con Renata

Antena 3» Series» Las hijas de la criada

Publicidad

Series

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

\\TRAMONTANA\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\RENACER\CAPITULOS\SEMANA 8 DICIEMBRE\MARTES\extras\miercoles tarde

Ya es oficial: así se llamará el hijo de Naz y Evren tras una revelación inesperada

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk

Bahar se desahoga con Çağla tras echar a Uras de casa: su corazón está dividido y teme no ser justa
Renacer

Bahar se desahoga con Çağla tras echar a Uras de casa: su corazón está dividido y teme no ser justa

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla
Renacer 9 de diciembre

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”
Renacer 9 de diciembre

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Su conversación ha dejado claro que se aman, aunque su futuro esté lleno de dudas. ¿Encontrarán su momento para estar juntos otra vez?

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado
Renacer 9 de diciembre

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

Lo que Uras pensaba que sería una reconciliación ha acabado en una discusión. Seren ha visto un mensaje de Maral que demuestra que el vídeo que él llevaba estaba manipulado.

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna todo lo que siente por ella

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna que sigue enamorado de ella

Publicidad