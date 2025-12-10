Marinero gallego
“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada
El actor da vida a un personaje que pondrá patas arriba la vida de clara, la encantadora y supuesta hija de Renata.
El salto temporal de casi 17 años que ha pegado Las hijas de la criada en su segundo capítulo nos ha permitido conocer a muchos personajes que serán clave en el desarrollo de las tramas de esta historia.
Uno de ellos es Celso, interpretado por Tomy Aguilera. El actor nos explica que su personaje es “un joven marinero con un alma muy pura”. Es de Tomiño y desde hace algún tiempo trabaja en Punta do Bico.
“Trabaja en el mar en los barcos y sueña con irse a América. Es un soñador y está muy ilusionado con lo que puede llegar a ser la vida”, nos ha explicado Tomy Aguilera sobre su personaje.
Celso conoce a Clara al verla pasar cerca del puerto y acaba consiguiendo tener una cita con ella que le permitirá que se conozcan más. ¿Surgirá algo entre ellos? ¡Escucha todo lo que nos ha contado el actor en el vídeo de arriba!
