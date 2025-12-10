Marta busca consuelo en Carmen y ella le apoya: “Tienes todo el derecho del mundo en volver a sentir”

Marta le ha confesado a Carmen que se siente atraída por Cloe.

La sevillana, a quien nunca se le escapa una, ya se había dado cuenta de esta sintonía entre las dos directivas.

De la Reina se ha desahogado con ella y le ha confesado que aun le pesa el recuerdo de Fina, pero que Cloeha llamado su atención.

Juntas han recordado la relación entre Fina y Marta: “era amor puro”.

Sin embargo, la sevillana ha animado a Marta a rehacer su vida, Fina se tuvo que marchar y ella está en su derecho de volver a ilusionarse si le apetece. Ella le ha contado las cosas que le han llamado la atención de la francesa...

¿Servirá esto para que Marta se deje llevar con Cloe? ¿O el recuerdo de Fina seguirá pesando?