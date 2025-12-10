Antena3
Capítulo 454

Marta busca consuelo en Carmen y ella le apoya: “Tienes todo el derecho del mundo en volver a sentir”

De la Reina se ha desahogado con la sevillana y le ha confesado que el recuerdo de Fina aun le pesa, pero una ilusión hacia Cloe se está despertando.

Marta busca consuelo en Carmen y ella le apoya: “Tienes todo el derecho del mundo en volver a sentir”

Marta le ha confesado a Carmen que se siente atraída por Cloe.

La sevillana, a quien nunca se le escapa una, ya se había dado cuenta de esta sintonía entre las dos directivas.

De la Reina se ha desahogado con ella y le ha confesado que aun le pesa el recuerdo de Fina, pero que Cloeha llamado su atención.

Juntas han recordado la relación entre Fina y Marta: “era amor puro”.

Sin embargo, la sevillana ha animado a Marta a rehacer su vida, Fina se tuvo que marchar y ella está en su derecho de volver a ilusionarse si le apetece. Ella le ha contado las cosas que le han llamado la atención de la francesa...

¿Servirá esto para que Marta se deje llevar con Cloe? ¿O el recuerdo de Fina seguirá pesando?

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

Ya es oficial: así se llamará el hijo de Naz y Evren tras una revelación inesperada

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk
Una nueva vida

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk

Bahar se desahoga con Çağla tras echar a Uras de casa: su corazón está dividido y teme no ser justa
Renacer

Bahar se desahoga con Çağla tras echar a Uras de casa: su corazón está dividido y teme no ser justa

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla
Renacer 9 de diciembre

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

La doctora reúne el valor para exponer en público la infidelidad de su marido. Pero antes de que pueda terminar, la policía entra en el hospital con una orden: detenerla por la denuncia que Uras ha presentado contra ella.

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”
Renacer 9 de diciembre

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Su conversación ha dejado claro que se aman, aunque su futuro esté lleno de dudas. ¿Encontrarán su momento para estar juntos otra vez?

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

“No puedo salvarte”: Harun deja contra las cuerdas a Maral tras el escándalo del beso con Uras

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

La historia de una paciente al borde de la muerte conmueve a Evren con su último deseo

