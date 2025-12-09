Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 453

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

Una operaria le cuenta a Claudia y a Carmen que ha visto cómo Maripaz zarandeaba a un niño.

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

Publicidad

A Claudia y Carmen les ha llegado una información un tanto comprometedora para MariPaz. Una compañera suya de la Casa Cuna les ha contado como MariPaz ha castigado a un niño hasta zarandearle.

Cuando Claudia le ha pedido explicaciones, Mari paz le ha contado “hoy ha conseguido sacarme de mis casillas después de lo que le ha hecho a Carlitos”. Según ella, Demetrio casi le saca un ojo con un peluche al pequeño. Claudia se conmueve con la historia, pero Carmen sigue sin creerse nada a Mari Paz.

Ella se ha justificado diciendo que tan solo lo apartó de ella pero que en ningún momento le había zarandeado. “Pues eso dista mucho de la queja que le ha llegado a Claudia” le ha dicho muy crítica la sevillana. A lo que Mari Paz ha contestado, intentando controlar su mala leche, “pues parece que alguien ha exagerado un poco”.

Carmen ha replicado que la persona que les ha contado la información no tendría ningún motivo para mentirles y que además es de su máxima confianza. Mari Paz ha intentado excusarse, empezando a alterarse como nunca antes, que eso sería por que esa persona la habría cogido manía. Así le ha espetado con rabia “si tú prefieres creer a alguien que dice haber visto algo en vez de a mí que he estado presente pues haya tú”.

Carmen y Claudia se han quedado muy sorprendidas por la salida de tono de la cuidadora de la Casa Cuna y para rebajar los humos ha añadido muy compungida “a mí jamás se me ocurriría hacer algo así a un pobre crío”. Así, aparentemente muy afectada ha vuelto al trabajo. ¿Cuánto tiempo tardarán en desenmascarar las chicas de la tienda a Mari Paz?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

¡La vida de Gema está en peligro! Luz le sugiere la opción de abortar

¡La vida de Gema está en peligro! Luz le sugiere la opción de abortar

Parla se convierte en el único apoyo de Uras tras perderlo todo

“Todo el mundo comete errores”: Parla se convierte en el único apoyo de Uras tras perderlo todo

Abidin anuncia delante de todos que se casará con Aysel
Una nueva vida

Suna estalla de celos y lo paga caro: Abidin anuncia delante de todos que se casará con Aysel

Avance Renacer
Avance

“¡Tenemos que borrar los vídeos!”: Uras y Maral temen ser expulsados del hospital esta noche en Renacer

Bahar se interpone entre Uras y Seren en una brutal pelea por sus nietos
Renacer 8 de diciembre

Bahar se interpone entre Uras y Seren en una brutal pelea por sus nietos: “Me enfrentaré a quien haga falta”

Bahar saca toda su fuerza como madre y abuela. Tras ver a Uras y Seren enfrentados por los niños, se coloca entre ellos y deja claro que su familia no volverá a romperse.

Bahar castiga a Uras y lo echa de casa tras recordarle la infidelidad de Timur
Renacer 8 de diciembre

“Es hora de que te vayas": Bahar castiga a Uras y lo echa de casa tras recordarle la infidelidad de Timur

Uras ha pagado un precio altísimo por su desliz con Maral. Bahar le ha recordado la infidelidad que la destrozó años atrás y lo ha echado, diciéndole que en su casa no hay lugar para quienes traicionan.

Seren aparta a Uras de su vida tras un enfrentamiento cargado de dolor

¡Ni perdona ni olvida! Seren aparta a Uras de su vida tras un enfrentamiento cargado de dolor

Bahar impide que Seren abandone la mansión y la elige por encima de Uras

Bahar impide que Seren abandone la mansión y la elige por encima de Uras: “Mi hija tiene que estar a mi lado”

Seren explota y destroza el coche de Uras en un ataque de ira

Seren explota y destroza el coche de Uras en un ataque de ira: “Me volveré loca”

Publicidad