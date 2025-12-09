Maripaz pierde el control con un niño de la casa cuna y se justifica mintiendo ante las acusaciones de Claudia

A Claudia y Carmen les ha llegado una información un tanto comprometedora para MariPaz. Una compañera suya de la Casa Cuna les ha contado como MariPaz ha castigado a un niño hasta zarandearle.

Cuando Claudia le ha pedido explicaciones, Mari paz le ha contado “hoy ha conseguido sacarme de mis casillas después de lo que le ha hecho a Carlitos”. Según ella, Demetrio casi le saca un ojo con un peluche al pequeño. Claudia se conmueve con la historia, pero Carmen sigue sin creerse nada a Mari Paz.

Ella se ha justificado diciendo que tan solo lo apartó de ella pero que en ningún momento le había zarandeado. “Pues eso dista mucho de la queja que le ha llegado a Claudia” le ha dicho muy crítica la sevillana. A lo que Mari Paz ha contestado, intentando controlar su mala leche, “pues parece que alguien ha exagerado un poco”.

Carmen ha replicado que la persona que les ha contado la información no tendría ningún motivo para mentirles y que además es de su máxima confianza. Mari Paz ha intentado excusarse, empezando a alterarse como nunca antes, que eso sería por que esa persona la habría cogido manía. Así le ha espetado con rabia “si tú prefieres creer a alguien que dice haber visto algo en vez de a mí que he estado presente pues haya tú”.

Carmen y Claudia se han quedado muy sorprendidas por la salida de tono de la cuidadora de la Casa Cuna y para rebajar los humos ha añadido muy compungida “a mí jamás se me ocurriría hacer algo así a un pobre crío”. Así, aparentemente muy afectada ha vuelto al trabajo. ¿Cuánto tiempo tardarán en desenmascarar las chicas de la tienda a Mari Paz?