Capítulo 453

¡La vida de Gema está en peligro! Luz le sugiere la opción de abortar

Luz habla con Gema y Joaquín, muy preocupada por la situación a la que se enfrentan.

Luz les ha sugerido a Joaquín y a Gema la posibilidad de abortar en el extranjero, concretamente en Inglaterra. En España continúa siendo ilegal el aborto y como explica Luz “se prioriza la vida de la mujer en el momento del parto”.

Pero en el caso de Gema, no pueden esperar hasta entonces. Los médicos le han desaconsejado completamente quedarse embarazada debido a su enfermedad de corazón.

Así, Joaquín le ha dicho con mucho tacto a Gema, “iremos donde haga falta y yo no me voy a separar de ti en ningún momento”. Luz le ha asegurado que ella se encargará de todo. Pero la joven, agobiada por la situación y a punto de romper a llorar le ha dicho a Joaquín “tú ahora tienes otras preocupaciones, tienes que centrarte en tu empresa cariño”. Y es que él acaba de montar un nuevo negocio de embalaje lejos de Perfumerías de la Reina.

Pero lo primero es lo primero y él le ha recordado muy seguro” para mí lo s importante eres tú”. El Merino tiene claro lo principal es hacerlo cuanto antes y que Gema esté bien. ¿Cuándo iniciarán el proceso?

