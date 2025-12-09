Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna que sigue enamorado de ella

Damián se declara a Digna y le anima a vivir sus sentimientos y a dejar atrás el pasado. ¿Le dará ella otra oportunidad?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna todo lo que siente por ella

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Marta estará muy confundida tras su beso con Cloe. La joven se sincerará con su amiga y le confesará que está comenzando a sentir algo por la francesa, aunque teme estar traicionado a Fina.

Por otro lado, María le confesará a Andrés que ya sentía las piernas antes de que se lo dijese el día del accidente, pero lo calló para mantenerle a su lado. ¿Cómo reaccionará él?

La joven, además, recomienda a Gabriel que se gane a su madre para alejar para siempre a Andrés y así volver a recuperar la confianza de Damián y Begoña.

Gema y Joaquín mantendrán una fuerte discusión por el tema del embarazo de la joven. ¿Habrá cambiado Gema de opinión y ya no querrá poner fin a su embarazo?

Y Damián se declarará a Digna. Sigue amándola y le animará a vivir sus sentimientos y a dejará atrás el pasado.¿Se lanzará la matriarca de los Merino y le dará una nueva oportunidad al De la Reina?

Adelántate al capitulazo de Sueños de libertad ya disponible enatresplayer.

