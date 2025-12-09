Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Digna que sigue enamorado de ella

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Marta estará muy confundida tras su beso con Cloe. La joven se sincerará con su amiga y le confesará que está comenzando a sentir algo por la francesa, aunque teme estar traicionado a Fina.

Por otro lado, María le confesará a Andrés que ya sentía las piernas antes de que se lo dijese el día del accidente, pero lo calló para mantenerle a su lado. ¿Cómo reaccionará él?

La joven, además, recomienda a Gabriel que se gane a su madre para alejar para siempre a Andrés y así volver a recuperar la confianza de Damián y Begoña.

Gema y Joaquín mantendrán una fuerte discusión por el tema del embarazo de la joven. ¿Habrá cambiado Gema de opinión y ya no querrá poner fin a su embarazo?

Y Damián se declarará a Digna. Sigue amándola y le animará a vivir sus sentimientos y a dejará atrás el pasado.¿Se lanzará la matriarca de los Merino y le dará una nueva oportunidad al De la Reina?

