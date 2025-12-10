Capítulo 454 de Sueños de libertad; 10 de diciembre: Begoña le pide a Luz que no la deje sola

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Pelayo ha recibido una llamada de Cárdenas. Quiere que se vean: ”tengo que contarte algo importante”, le ha dicho. Cara a cara, Pelayo le ha contado el por qué mandó trasladar al hombre que asaltó a su suegra a punta de pistola.

Por su parte, Marta le ha contado a Carmen cómo se siente culpable por sentir algo de nuevo hacia Cloe. Sigue teniendo muy presente a Fina. Aun así, le explica cuánto admira a Cloe por su criterio, valentía y libertad. Y Carmen le recuerda que: “tiene todo el derecho del mundo a sentir de nuevo”, pero le advierte que debe de tener cuidado, puesto que no la conocen tanto en el fondo.

Cloe ha tratado de solucionar la incomodidad que existe entre ambas. Y es que es evidente que después del beso las cosas están muy distintas. “Malinterpreté las señales y me lancé a hacer algo que no debía”, le ha dicho a la De la Reina.

Pero ella no ha dado crédito, ¡no sabe de que señales le habla! Ella pensaba que en todo caso, las estaba mandando la francesa. Así, Cloe le ha pedido que tan solo quiere que aquella declaración de intenciones no interfiera en su trabajo. El de las dos. Y Marta le ha asegurado que no tiene queja de ella.

Además, Luz le ha recordado a Begoña que ella va a estar a su lado pase lo que pase con Gabriel. Y es que la enfermera, con todos los acontecimientos recientes, ha empezado a desconfiar de él. Recordemos: Gabriel les mintió sobre su madre y levantó la voz a Julia cuando ella propuso llamar Delia al bebé que está en camino. Y ahora Begoña ya no sabe que pensar de su marido.

Por su parte, Gema le ha comunicado a Joaquín que pretende tener al niño, pero Joaquín se ha puesto muy nervioso. “No te voy a escuchar”, le ha dicho fuera de sí recordándole lo peligroso que es para ella tener al bebé con su cardiopatía.

En otro orden de cosas, María le ha recomendado a Gabriel que se gane a Delia y recuperar la confianza que Damián y Begoña han perdido en él.

Y por último…¡Damián se ha declarado a Digna! Y aunque ella ha tratado de rehuir su mirada finalmente le ha dado un beso para sellar la propuesta del De la Reina, “Vivamos lo que queda de vida juntos”.

Vuelve a ver este capitulazo en atresplayer y descúbrelo.