Renacer 27 de octubre
Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”
Su historia de amor está a punto de tener el final más feliz. ¡Cuenta atrás para la boda de nuestra pareja favorita!
La espera ha terminado. Gülçiçek ha encontrado por fin el vestido de novia perfecto, y la emoción ha sido imposible de ocultar.
Después de probarse varios modelos, ha entrado al salón acompañada de Nevra, y al verla, Reha se ha quedado sin palabras. El médico no ha podido apartar la mirada y le ha dicho: “Como un ángel caído del cielo”.
Nevra, que conocía perfectamente el gusto de Gülçiçek, ha admitido entre risas que sabía que acabaría eligiendo ese modelo: “Es precioso, muy de tu estilo. Elegante y sencillo”.
Reha, emocionado, no ha podido contener su felicidad. “Mi Gülçiçek”, ha dicho con el corazón en la mano. La elección del vestido lo ha dejado claro: no habrá más demoras. La boda entre Reha y Gülçiçek está cada vez más cerca.
