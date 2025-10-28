Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”

La espera ha terminado. Gülçiçek ha encontrado por fin el vestido de novia perfecto, y la emoción ha sido imposible de ocultar.

Después de probarse varios modelos, ha entrado al salón acompañada de Nevra, y al verla, Reha se ha quedado sin palabras. El médico no ha podido apartar la mirada y le ha dicho: “Como un ángel caído del cielo”.

Nevra, que conocía perfectamente el gusto de Gülçiçek, ha admitido entre risas que sabía que acabaría eligiendo ese modelo: “Es precioso, muy de tu estilo. Elegante y sencillo”.

Reha, emocionado, no ha podido contener su felicidad. “Mi Gülçiçek”, ha dicho con el corazón en la mano. La elección del vestido lo ha dejado claro: no habrá más demoras. La boda entre Reha y Gülçiçek está cada vez más cerca.