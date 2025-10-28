Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 27 de octubre

Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”

Su historia de amor está a punto de tener el final más feliz. ¡Cuenta atrás para la boda de nuestra pareja favorita!

Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”

Publicidad

La espera ha terminado. Gülçiçek ha encontrado por fin el vestido de novia perfecto, y la emoción ha sido imposible de ocultar.

Después de probarse varios modelos, ha entrado al salón acompañada de Nevra, y al verla, Reha se ha quedado sin palabras. El médico no ha podido apartar la mirada y le ha dicho: “Como un ángel caído del cielo”.

Nevra, que conocía perfectamente el gusto de Gülçiçek, ha admitido entre risas que sabía que acabaría eligiendo ese modelo: “Es precioso, muy de tu estilo. Elegante y sencillo”.

Reha, emocionado, no ha podido contener su felicidad. “Mi Gülçiçek”, ha dicho con el corazón en la mano. La elección del vestido lo ha dejado claro: no habrá más demoras. La boda entre Reha y Gülçiçek está cada vez más cerca.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”

Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”

“Quiero hacerme viejo a tu lado”: Tolga le pide matrimonio a Çağla en la declaración más bonita de su vida

“Quiero hacerme viejo a tu lado”: Tolga le pide matrimonio a Çağla en la declaración más bonita de su vida

El miedo paraliza a Bahar, pero Evren le recuerda por qué nació para ser doctora: “Eres capaz de hacer milagros”

El miedo paraliza a Bahar, pero Evren le recuerda por qué nació para ser doctora: “Eres capaz de hacer milagros”

Bahar no puede con la verdad sobre Efsun: su ansiedad la supera en el hospital
Renacer 27 de octubre

Bahar no puede con la verdad sobre Efsun: su ansiedad la supera en el hospital

“Mi mayor regalo eres tú”: Seren vive su día más especial en el hospital con la ingeniosa sorpresa de Uras
Renacer 27 de octubre

“Mi mayor regalo eres tú”: Seren vive su día más especial en el hospital con la ingeniosa sorpresa de Uras

¡Reconocimiento a su lucha! Bahar inaugura su despacho con una bonita sorpresa de Uras y Timur
Renacer 27 de octubre

¡Reconocimiento a su lucha! Bahar inaugura su despacho con una bonita sorpresa de Uras y Timur

Bahar vive un día que nunca olvidará. Timur y Uras le hacen una sorpresa muy especial: un despacho decorado para celebrar su renacer.

“Esto empezó contigo”: el emotivo abrazo de Bahar y Evren en su primer día como doctora
Renacer 27 de octubre

“Esto empezó contigo”: el emotivo abrazo de Bahar y Evren en su primer día como doctora

El día en que Bahar renace como doctora, el destino la pone frente al hombre que la hizo creer en sí misma. Un abrazo entre ellos dice todo lo que callan.

Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a terminar con la vida de Andrés para ocultar su secreto

Damián

Capítulo 423 de Sueños de libertad; 27 de octubre: Damián duda a quién vender las acciones de Perfumerías de la Reina

Marta Andrés

¡Hay esperanza! Marta y Digna se dan cuenta de que Andrés ha comenzado a mover un dedo

Publicidad