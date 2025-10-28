Antena 3 LogoAntena3
27 de octubre

“Esto empezó contigo”: el emotivo abrazo de Bahar y Evren en su primer día como doctora

El día en que Bahar renace como doctora, el destino la pone frente al hombre que la hizo creer en sí misma. Un abrazo entre ellos dice todo lo que callan.

Después de tanto esfuerzo, lágrimas y noches sin dormir, Bahar ha dejado atrás su etapa como residente y por fin se ha convertido en doctora. Pero su primer día como doctora no podía comenzar sin el encuentro más esperado.

Evren la ha visto llegar acompañada de Seren, radiante y feliz. Cuando sus miradas se han cruzado, todo el pasado, el amor y la nostalgia han vuelto. Seren, consciente del momento, se ha marchado, dejándolos a solas.

El cirujano, conteniendo las emociones, la ha felicitado, orgulloso de ella. Bahar, aún digiriendo todo lo que ha ocurrido, le ha hablado con el corazón en la mano: “Esto empezó contigo. No sé si habría llegado hasta aquí sin ti”.

En ese instante, las palabras han sobrado. Bahar y Evren se han abrazado, dejando que el orgullo y el cariño superen al dolor. “Los fuertes siempre encuentran el modo”, le ha dicho Evren, justo cuando una llamada por megafonía ha llamado a Bahar. Sin lugar a dudas, sus caminos pueden separarse, pero su historia aún no ha terminado.

