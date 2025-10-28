“Esto empezó contigo”: el emotivo abrazo de Bahar y Evren en su primer día como doctora

Después de tanto esfuerzo, lágrimas y noches sin dormir, Bahar ha dejado atrás su etapa como residente y por fin se ha convertido en doctora. Pero su primer día como doctora no podía comenzar sin el encuentro más esperado.

Evren la ha visto llegar acompañada de Seren, radiante y feliz. Cuando sus miradas se han cruzado, todo el pasado, el amor y la nostalgia han vuelto. Seren, consciente del momento, se ha marchado, dejándolos a solas.

El cirujano, conteniendo las emociones, la ha felicitado, orgulloso de ella. Bahar, aún digiriendo todo lo que ha ocurrido, le ha hablado con el corazón en la mano: “Esto empezó contigo. No sé si habría llegado hasta aquí sin ti”.

En ese instante, las palabras han sobrado. Bahar y Evren se han abrazado, dejando que el orgullo y el cariño superen al dolor. “Los fuertes siempre encuentran el modo”, le ha dicho Evren, justo cuando una llamada por megafonía ha llamado a Bahar. Sin lugar a dudas, sus caminos pueden separarse, pero su historia aún no ha terminado.