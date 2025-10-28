¡Reconocimiento a su lucha! Bahar inaugura su despacho con una bonita sorpresa de Uras y Timur

Ahora, con el título de doctora cirujana en sus manos, Bahar ha abierto las puertas de su propio despacho. Rengin, Timur, Uras, Seren y Doruk la esperaban. La felicitación ha sido unánime, un reconocimiento a su gran esfuerzo. “Tú eres especial. Eres la más especial para todos nosotros”, le ha dicho Doruk.

La emoción ha llegado al máximo al entrar. Timur y Uras han decorado el despacho con esmero. Sobre la mesa, había un regalo muy especial: una foto de Uras de niño con Bahar y una nota.

Bahar ha leído el mensaje: “¿Quién habría pensado que te convertirías en doctora junto a este mocoso? Gracias por hacer que yo haya llegado hasta aquí, incluso sacrificándote tú misma. Gracias por no rendirte a pesar de todo”.

El regalo de Uras ha sido completado con una caja llena de detalles que debe abrir “cuando se aburra”. La alegría y el orgullo familiar han llenado el despacho. Bahar ha agradecido a Timur su ayuda con el detalle, reconociendo que su lucha, y su renacer, ha sido posible gracias al apoyo de sus seres queridos.