“Mi mayor regalo eres tú”: Seren vive su día más especial en el hospital con la ingeniosa sorpresa de Uras

El amor y el buen humor se han colado en el hospital. Para celebrar el nuevo despacho de su esposa, Uras ha preparado una sorpresa muy original: una diana para que Seren pueda liberar el estrés... ¡usando fotos de él cuando se enfade!

Cuando Seren ha entrado en la habitación, se ha quedado sin palabras al ver el detalle. Uras, con mucho arte, le ha explicado su idea: “Así, si te hago enfadar, puedes desquitarte conmigo. Te he dejado un montón de fotos mías”.

Seren no ha podido contener la risa y ha admitido que le ha encantado el regalo. Por su parte, él le ha respondido desde el corazón: “El mejor regalo eres tú”.

Con su complicidad habitual, la pareja ha recordado cómo empezó su historia y ha terminado celebrando el momento con un beso que lo dice todo. Han demostrado que su relación está más viva que nunca.