Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 27 de octubre

“Mi mayor regalo eres tú”: Seren vive su día más especial en el hospital con la ingeniosa sorpresa de Uras

Ambos han conseguido superar un año muy difícil en lo personal. Ahora, empiezan una nueva etapa profesional juntos.

“Mi mayor regalo eres tú”: Seren vive su día más especial en el hospital con la ingeniosa sorpresa de Uras

Publicidad

El amor y el buen humor se han colado en el hospital. Para celebrar el nuevo despacho de su esposa, Uras ha preparado una sorpresa muy original: una diana para que Seren pueda liberar el estrés... ¡usando fotos de él cuando se enfade!

Cuando Seren ha entrado en la habitación, se ha quedado sin palabras al ver el detalle. Uras, con mucho arte, le ha explicado su idea: “Así, si te hago enfadar, puedes desquitarte conmigo. Te he dejado un montón de fotos mías”.

Seren no ha podido contener la risa y ha admitido que le ha encantado el regalo. Por su parte, él le ha respondido desde el corazón: “El mejor regalo eres tú”.

Con su complicidad habitual, la pareja ha recordado cómo empezó su historia y ha terminado celebrando el momento con un beso que lo dice todo. Han demostrado que su relación está más viva que nunca.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Quiero hacerme viejo a tu lado”: Tolga le pide matrimonio a Çağla en la declaración más bonita de su vida

“Quiero hacerme viejo a tu lado”: Tolga le pide matrimonio a Çağla en la declaración más bonita de su vida

El miedo paraliza a Bahar, pero Evren le recuerda por qué nació para ser doctora: “Eres capaz de hacer milagros”

El miedo paraliza a Bahar, pero Evren le recuerda por qué nació para ser doctora: “Eres capaz de hacer milagros”

Bahar no puede con la verdad sobre Efsun: su ansiedad la supera en el hospital

Bahar no puede con la verdad sobre Efsun: su ansiedad la supera en el hospital

“Mi mayor regalo eres tú”: Seren vive su día más especial en el hospital con la ingeniosa sorpresa de Uras
Renacer 27 de octubre

“Mi mayor regalo eres tú”: Seren vive su día más especial en el hospital con la ingeniosa sorpresa de Uras

¡Reconocimiento a su lucha! Bahar inaugura su despacho con una bonita sorpresa de Uras y Timur
Renacer 27 de octubre

¡Reconocimiento a su lucha! Bahar inaugura su despacho con una bonita sorpresa de Uras y Timur

“Esto empezó contigo”: el emotivo abrazo de Bahar y Evren en su primer día como doctora
Renacer 27 de octubre

“Esto empezó contigo”: el emotivo abrazo de Bahar y Evren en su primer día como doctora

El día en que Bahar renace como doctora, el destino la pone frente al hombre que la hizo creer en sí misma. Un abrazo entre ellos dice todo lo que callan.

Gabriel
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a terminar con la vida de Andrés para ocultar su secreto

Se vienen momentos tensos para el abogado, que quiere que firmen con Massina y que si Andrés despierta... ¡no le delate!

Damián

Capítulo 423 de Sueños de libertad; 27 de octubre: Damián duda a quién vender las acciones de Perfumerías de la Reina

Marta Andrés

¡Hay esperanza! Marta y Digna se dan cuenta de que Andrés ha comenzado a mover un dedo

Gabriel

Gabriel le cuenta la verdad a María: Brossard está detrás de la empresa italiana que quiere comprar la fábrica

Publicidad