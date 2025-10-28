Antena 3 LogoAntena3
Renacer 27 de octubre

“Quiero hacerme viejo a tu lado”: Tolga le pide matrimonio a Çağla en la declaración más bonita de su vida

Tolga ha sorprendido a Çağla con una romántica propuesta de matrimonio en plena consulta, pero lo que debía ser un momento perfecto se ha convertido en una montaña rusa de emociones.

Antes de que pudiera darle una respuesta, Çağla, animada por Bahar, ha decidido ser completamente sincera. Conteniendo las lágrimas, le ha confesado sus problemas de fertilidad. “Lo siento. Debería habértelo contado antes de empezar nuestra relación”, ha dicho muy preocupada.

Lejos de asustarse, Tolga ha demostrado que su amor por ella es incondicional. “Quiero a Çağla, con o sin hijos. Quiero hacerme viejo a tu lado”, le ha dicho con cariño. Incluso ha hablado de la adopción, dejando claro que está dispuesto a todo por estar con ella.

Con el corazón en la mano, Tolga ha sacado un anillo y le ha hecho la pregunta: “¿Quieres casarte conmigo?”. Pero justo cuando Çağla iba a responder, ha entrado en pánico y ha gritado desesperada: “¡Dónde está Bahar! ¡Llévame con Bahar, rápido!”.

Tolga se ha quedado solo, con el anillo aún en la mano, sin entender qué ha pasado. “Supongo que es un sí, Çağla…”, ha susurrado, mientras el amor ha triunfado una vez más.

El día en que Bahar renace como doctora, el destino la pone frente al hombre que la hizo creer en sí misma. Un abrazo entre ellos dice todo lo que callan.

