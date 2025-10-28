Antena 3 LogoAntena3
Bahar no puede con la verdad sobre Efsun: su ansiedad la supera en el hospital

Bahar descubre su terrible secreto y, aunque intenta mantener la calma, la ansiedad la supera delante de sus compañeros.

El primer día de Bahar como especialista no ha sido como imaginaba. La emoción ha quedado empañada por una noticia preocupante: ha visto el vídeo que Efsun le grabó antes de marcharse, donde le confiesa que está gravemente enferma.

Incapaz de compartir el secreto con Seren, Bahar ha intentado mantener la calma, pero la presión ha podido con ella. Al ver a Uras, Doruk y Seren, su nerviosismo ha sido evidente. Además, Evren la ha llamado para ayudarle en una cirugía urgente, una hernia de hiato en una mujer embarazada de ocho meses, pero Bahar ha colapsado.

“Mi área… no lo sé, me he puesto nerviosa”, ha dicho, intentando excusarse mientras el pánico la invadía. Uras, preocupado, ha intentado calmarla: “Has perdido la alegría que tenías, ¿te ha pasado algo?”.

Conteniendo las lágrimas, Bahar ha confesado que su alegría “se ha agotado” y que la nueva responsabilidad la está superando. Su ansiedad ha llegado al límite: “Tengo la boca seca… estoy entrando en pánico”.

Luego, la han acompañado a tomar aire, sin imaginar el peso que Bahar carga sobre los hombros. El secreto de Efsun sigue carcomiéndola por dentro… ¿podrá reunir el valor para contar la verdad a Seren?

