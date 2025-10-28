El miedo paraliza a Bahar, pero Evren le recuerda por qué nació para ser doctora: “Eres capaz de hacer milagros”

Antena 3 LogoAntena3
Una nueva emergencia ha puesto a prueba a Bahar como nunca antes. Una amiga embarazada de Naz ha llegado al hospital en estado crítico, con una grave ruptura diafragmática.

Reyhan, una mujer embarazada que perdió a su marido y luchó diez años por ser madre, ha llegado entre gritos de dolor. Bahar, conmovida, se ha derrumbado al conocer su historia.

Fuera de control, ha estallado contra Evren: “¿Por qué me dices esto justo ahora? ¿Crees que necesitaba saberlo?”. A punto de un ataque de pánico, ha admitido que no puede ser como los demás: “No soy normal, Evren”.

El doctor, lejos de consolarla, la ha desafiado: “No, no eres normal. Eres una doctora capaz de hacer milagros. Sientes a tus pacientes con el corazón. Esa conexión es tu fuerza, Bahar”.

Sus palabras han conseguido lo imposible: devolverle la confianza. Bahar ha comprendido que su empatía es la clave para salvar vidas. Con el corazón latiendo a mil, ha vuelto al quirófano dispuesta a luchar por Reyhan y por el bebé que representa todo lo que ella también ha perdido y quiere recuperar.

