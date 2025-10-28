Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Una vida en sus manos y el hospital a oscuras: Bahar se enfrenta a su mayor desafío esta noche en Renacer

Bahar vive su primer gran reto como cirujana: salvar una vida mientras el hospital entero se queda sin luz. La tensión se dispara dentro y fuera del quirófano.

Una vida en sus manos y el hospital a oscuras: Bahar se enfrenta a su mayor desafío esta noche en Renacer

Publicidad

El gran día ha llegado. Bahar ya no es residente: es cirujana. Y su primera operación promete marcarle para siempre. Al otro lado del cristal, Naz espera angustiada. La paciente es su amiga, y a su lado está Evren, conteniendo la respiración por Bahar.

En el quirófano, la tensión es máxima. Bahar dirige al equipo, aunque el temblor de sus manos la delata. Timur, Doruk y Seren la acompañan, listos para ayudarla.

“Compañeros, esta es mi primera operación. Vuestra presencia me da fuerza. Gracias”, les dice antes de empezar.

Todo parece ir bien hasta que sucede lo impensable: el hospital se queda sin luz. “¿Qué está pasando?”, pregunta Bahar, intentando mantener la calma mientras el generador de emergencia no responde.

Desde fuera, Evren intenta tranquilizar a Naz, pero ni él puede ocultar la preocupación: el destino de la paciente y la reputación de Bahar como cirujana penden de un hilo.

Esta noche, Bahar se enfrenta a su mayor desafío… ¿será capaz de salvar una vida sin luz y bajo presión? No te pierdas Renacer, esta noche a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer» Avances

Publicidad

Series

Ferit y Seyran sueñan con una nueva vida justo antes de que el destino los separe de nuevo

Ferit y Seyran sueñan con una nueva vida justo antes de que el destino los separe de nuevo

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

“Te paraliza un poco”: Sonsoles Ónega confiesa cómo se sintió cuando le propusieron convertir Las hijas de la criada en una serie

Una vida en sus manos y el hospital a oscuras: Bahar se enfrenta a su mayor desafío esta noche en Renacer

Una vida en sus manos y el hospital a oscuras: Bahar se enfrenta a su mayor desafío esta noche en Renacer

Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”
Renacer 27 de octubre

Reha se queda sin aliento al ver a Gülçiçek vestida de novia: “Mi ángel caído del cielo”

“Quiero hacerme viejo a tu lado”: Tolga le pide matrimonio a Çağla en la declaración más bonita de su vida
Renacer 27 de octubre

“Quiero hacerme viejo a tu lado”: Tolga le pide matrimonio a Çağla en la declaración más bonita de su vida

El miedo paraliza a Bahar, pero Evren le recuerda por qué nació para ser doctora: “Eres capaz de hacer milagros”
Renacer 27 de octubre

El miedo paraliza a Bahar, pero Evren le recuerda por qué nació para ser doctora: “Eres capaz de hacer milagros”

Una nueva emergencia ha puesto a prueba a Bahar como nunca antes. Una amiga embarazada de Naz ha llegado al hospital en estado crítico, con una grave ruptura diafragmática.

Bahar no puede con la verdad sobre Efsun: su ansiedad la supera en el hospital
Renacer 27 de octubre

Bahar no puede con la verdad sobre Efsun: su ansiedad la supera en el hospital

Bahar descubre su terrible secreto y, aunque intenta mantener la calma, la ansiedad la supera delante de sus compañeros.

“Mi mayor regalo eres tú”: Seren vive su día más especial en el hospital con la ingeniosa sorpresa de Uras

“Mi mayor regalo eres tú”: Seren vive su día más especial en el hospital con la ingeniosa sorpresa de Uras

¡Reconocimiento a su lucha! Bahar inaugura su despacho con una bonita sorpresa de Uras y Timur

¡Reconocimiento a su lucha! Bahar inaugura su despacho con una bonita sorpresa de Uras y Timur

“Esto empezó contigo”: el emotivo abrazo de Bahar y Evren en su primer día como doctora

“Esto empezó contigo”: el emotivo abrazo de Bahar y Evren en su primer día como doctora

Publicidad