Una vida en sus manos y el hospital a oscuras: Bahar se enfrenta a su mayor desafío esta noche en Renacer

El gran día ha llegado. Bahar ya no es residente: es cirujana. Y su primera operación promete marcarle para siempre. Al otro lado del cristal, Naz espera angustiada. La paciente es su amiga, y a su lado está Evren, conteniendo la respiración por Bahar.

En el quirófano, la tensión es máxima. Bahar dirige al equipo, aunque el temblor de sus manos la delata. Timur, Doruk y Seren la acompañan, listos para ayudarla.

“Compañeros, esta es mi primera operación. Vuestra presencia me da fuerza. Gracias”, les dice antes de empezar.

Todo parece ir bien hasta que sucede lo impensable: el hospital se queda sin luz. “¿Qué está pasando?”, pregunta Bahar, intentando mantener la calma mientras el generador de emergencia no responde.

Desde fuera, Evren intenta tranquilizar a Naz, pero ni él puede ocultar la preocupación: el destino de la paciente y la reputación de Bahar como cirujana penden de un hilo.

