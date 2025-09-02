Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 384

Gabriel se adelanta a Andrés y sorprende a Begoña con un plan muy especial para celebrar su cumpleaños

Gabriel arruina los planes de su primo dejando a Andrés muy desilusionado.

El joven De la Reina había preparado una comida sorpresa para el cumpleaños de Begoña con toda la familia, pero no contaba con que su primo Gabriel se le adelantaría.

Y es que María se lo ha contado todo a Gabriel. Le ha confesado los planes de Andrés y le ha dicho que debería ser él quien le prepararse una sorpresa a la enfermera y no Andrés.

Gabriel ve una oportunidad de oro para jugársela a Andrés y para ganarse un poco más a Begoña.

El empresario se presenta en el dispensario y sorprende a Begoña con un plan que cree que no va a pode rechazar: un picnic y en el que Julia también está invitada.

“Tengo el coche cargado para una comida para tres”, le dice Gabriel a una Begoña con muchas dudas.

Pero la enfermera, aunque al principio se resiste por tener mucho trabajo, al final ha acabado aceptando la invitación.

Mientras Gabriel llama a la casa de los De la Reina para avisar que no irá a comer y le cuenta a Andrés su plan con Begoña. ¡El joven se queda chafado! Aunque no le cuenta a su primo lo que había preparado, no puede disimular su desilusión.

El abogado logra, una vez más, darle la vuelta a la situación, dejando a Andrés completamente destrozado.

