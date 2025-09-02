Irene le pide a Diga que no caiga en la trampa de don Pedro: “Él sabe que mataste a Jesús y te está chantajeando”

Digna ya conoce al verdadero don Pedro y ha descubierto todas sus mentiras. Está muy dolida con lo que le hizo a Joaquín y ha roto con él. ¡Ni conocer que su marido tiene una enfermedad terminal le ha impedido tomar esta decisión!

Sin embargo, la matriarca de los Merino no puede abandonar la casa familiar ya que, si lo hace, don Pedro la denunciará a la policía y contará que… ¡ella mató a Jesús!

Irene ha dado en el clavo y ha descubierto que, por eso, Diga sigue a su lado. La madre de Cristina intenta a acercarse a su cuñada y le pide se rebele contra Pedro.

“Él sabe que mataste a Jesús y te está chantajeando”, le dice Irene con firmeza confesándole que sabe lo de la muerte de Jesús.

Intenta abrirle los ojos antes de que sea demasiado tarde, pero Digna le responde y le miente diciendo que nadie la está reteniendo en contra de su voluntad.

Irene le dice que quiere ayudarla, pero Digna muy enfadada, no quiere su ayuda ni saber nada más de este tema.¿Cederá Digna al juego de don Pedro?