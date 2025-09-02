Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 384

Damián da un paso más y se acerca a Tasio para intentar solucionar las cosas entre ambos, pero él vuelve a rechazarlo

El patriarca quiere reconciliarse con su hijo pequeño y le invita a cenar a casa. Sin embargo, no recibe la respuesta esperada.

Damián da un paso más y se acerca a Tasio para intentar solucionar las cosas entre ambos, pero él vuelve a rechazarlo

Tras hablar con Ángela, Damián intenta acercarse a Tasio para intentar recuperar la relación con él: “Eres mi hijo”.

Damián le confiesa que quiere recuperarle y que vuelvan a ser padre e hijo, pero Tasio sigue muy distante con él.

Le dice que cree que solo quiere reconciliarse con él para ganárselo al saber que cada vez está más del lado de don Pedro.

Damián le invita a cenar y le dice que vayan también su madre y Carmen, pero Tasio se enfada todavía más.

Tasio le responde que no está dispuesto a brindar cómo si no pasase nada y rechaza en rotundo su invitación y, por tanto, un acercamiento entre ambos. ¿Qué pasará? ¿Podrán algún día solucionar sus diferencias?

