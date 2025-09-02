Cristina intenta aclarar las cosas tras su beso con Luis, pero él no quiere hablar del tema

Luz intenta acercarse a su marido tras unos días de discusiones entre ambos que han provocado una gran distancia entre ellos.

Sin embargo, Luis no es capaz casi ni de sostener la mirada a su mujer ya que se siente mal por haberse besado con… ¡Cristina!

La joven se lanzó a besarle en un momento de efusividad y alegría tras dar por fin con la fragancia de ‘Lavanda del rey’. Luis se quedó en shock al no entender lo que estaba pasando.

Luis es incapaz de contárselo a Luz después de que la joven se haya dado cuenta de la gran conexión que cada vez es más fuerte entre él y Cristina. La tensión ha aumentado cuando Cristina ha llegado interrumpiendo la conversación entre el matrimonio.

Tras quedarse solos, Cristina ha intentado hablar con él sobre ese beso y le ha pedido disculpas, sin embargo, Luis le ha cortado rápidamente diciéndole que se tiene que marchar. ¡No quiere ni oír hablar del tema!

¿Estará confundido?, ¿estará empezando a sentir algo por Cristina?