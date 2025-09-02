Capítulo 384
Cristina intenta aclarar las cosas tras su beso con Luis, pero él no quiere hablar del tema
La hija de Irene cree que debe hablar con su jefe, pero el perfumista prefiere guardar silencio y evita hablar de ello.
Luz intenta acercarse a su marido tras unos días de discusiones entre ambos que han provocado una gran distancia entre ellos.
Sin embargo, Luis no es capaz casi ni de sostener la mirada a su mujer ya que se siente mal por haberse besado con… ¡Cristina!
La joven se lanzó a besarle en un momento de efusividad y alegría tras dar por fin con la fragancia de ‘Lavanda del rey’. Luis se quedó en shock al no entender lo que estaba pasando.
Luis es incapaz de contárselo a Luz después de que la joven se haya dado cuenta de la gran conexión que cada vez es más fuerte entre él y Cristina. La tensión ha aumentado cuando Cristina ha llegado interrumpiendo la conversación entre el matrimonio.
Tras quedarse solos, Cristina ha intentado hablar con él sobre ese beso y le ha pedido disculpas, sin embargo, Luis le ha cortado rápidamente diciéndole que se tiene que marchar. ¡No quiere ni oír hablar del tema!
¿Estará confundido?, ¿estará empezando a sentir algo por Cristina?
