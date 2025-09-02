Rengin conspira con Tura y planea destronar a Timur: “Quiero ser jefa médica”

Rengin no se rinde. Después de que su jugada con la denuncia de Uras contra Bahar no diera resultado, ha decidido dar un paso más. Esta vez, su objetivo es más claro que nunca: arrebatarle todo el poder a Timur y convertirse en jefa médica del hospital.

Para ello, ha buscado el apoyo de Tura, el director. Los dos se han reunido en una cafetería y ella se lo ha dicho claramente: “Quiero ser jefa médica”. Tura se ha sorprendido, pero también ha visto una oportunidad. Tener a Rengin de su lado podría servirle, y además, quedaría en deuda con él. “Timur estará muy pendiente tras la investigación... pero con que cometa un error, me encargaré del resto”, ha explicado Rengin.

El encuentro, sin embargo, no ha pasado desapercibido. Justo en ese momento, Tolga y Çağla han llegado al mismo sitio y se han cruzado con ellos. La tensión ha sido inmediata. “Su cara me resulta muy familiar... ¿nos conocemos de otro lugar fuera del hospital?”, ha preguntado Çağla al presentarse a Tura. Incómodo, él lo ha negado rápidamente y se ha marchado con Rengin.

Tolga se ha quedado con la mosca detrás de la oreja. Había advertido a Çağla de que no se podía confiar en su hermano. Y ahora, tras ver a Tura reunido con Rengin, sus sospechas no hacen más que crecer. ¿Descubrirá lo que traman contra Timur?