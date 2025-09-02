Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 1 de septiembre

Rengin conspira con Tura y planea destronar a Timur: “Quiero ser jefa médica”

Ambos se han encontrado fuera del hospital para plantear su estrategia, pero han sido sorprendidos por Tolga y Çagla.

Rengin conspira con Tura y planea destronar a Timur: “Quiero ser jefa médica”

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Rengin no se rinde. Después de que su jugada con la denuncia de Uras contra Bahar no diera resultado, ha decidido dar un paso más. Esta vez, su objetivo es más claro que nunca: arrebatarle todo el poder a Timur y convertirse en jefa médica del hospital.

Para ello, ha buscado el apoyo de Tura, el director. Los dos se han reunido en una cafetería y ella se lo ha dicho claramente: “Quiero ser jefa médica”. Tura se ha sorprendido, pero también ha visto una oportunidad. Tener a Rengin de su lado podría servirle, y además, quedaría en deuda con él. “Timur estará muy pendiente tras la investigación... pero con que cometa un error, me encargaré del resto”, ha explicado Rengin.

El encuentro, sin embargo, no ha pasado desapercibido. Justo en ese momento, Tolga y Çağla han llegado al mismo sitio y se han cruzado con ellos. La tensión ha sido inmediata. “Su cara me resulta muy familiar... ¿nos conocemos de otro lugar fuera del hospital?”, ha preguntado Çağla al presentarse a Tura. Incómodo, él lo ha negado rápidamente y se ha marchado con Rengin.

Tolga se ha quedado con la mosca detrás de la oreja. Había advertido a Çağla de que no se podía confiar en su hermano. Y ahora, tras ver a Tura reunido con Rengin, sus sospechas no hacen más que crecer. ¿Descubrirá lo que traman contra Timur?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren acepta un trabajo en Estados Unidos: ¿está dispuesto a dejarlo todo, incluso a Bahar?

Evren acepta un trabajo en Estados Unidos: ¿está dispuesto a dejarlo todo, incluso a Bahar?

Rengin conspira con Tura y planea destronar a Timur: “Quiero ser jefa médica”

Rengin conspira con Tura y planea destronar a Timur: “Quiero ser jefa médica”

Bahar ya no tiene dudas: tras una pelea con Timur, se pone el anillo y decide casarse con Evren

Bahar ya no tiene dudas: tras una pelea con Timur, se pone el anillo y decide casarse con Evren

La policía irrumpe en el teatro y detiene a Cem en el día más importante de su vida
Renacer | 1 de septiembre

La policía irrumpe en el teatro y detiene a Cem en el día más importante de su vida

Bahar y Efsun dejan a un lado sus diferencias en una charla que todas las mujeres deberían escuchar
Renacer | 1 de septiembre

Bahar y Efsun dejan a un lado sus diferencias en una charla que todas las mujeres deberían escuchar

Marta
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta empezará a asumir que Fina no va a volver

La joven descubrirá que también les ha mandado una carta a las chicas de la tienda.

Digna
Resumen

Capítulo 383 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Digna, contra las cuerdas por culpa de don Pedro

Marta se da cuenta de que Fina puede que no vuelva mientras Digna es presa de un chantaje por parte de su marido.

Don Pedro

Pedro chantajea a Digna con denunciarla por la muerte de Jesús... ¡Si se marcha de casa!

Cristina

Cristina besa a Luis y... ¡Ambos se dan cuenta de que ha sido una mala idea!

Carmen Claudia

Carmen y Claudia reciben una carta de despedida de Fina: "Me duele en alma separarme de vosotras"

Publicidad