Evren acepta un trabajo en Estados Unidos: ¿está dispuesto a dejarlo todo, incluso a Bahar?

Después de todo lo que ha pasado, Evren ha tomado una decisión que puede cambiarlo todo. Tras escuchar de la propia Bahar que tiene dudas, el doctor se ha quedado hundido. Había preparado una pedida de matrimonio inolvidable, había soñado con empezar una vida a su lado, pero ahora siente que todo se le escapa de las manos.

En medio de todo esto, ha recibido una llamada de Jennifer. Ella le ha contado que hay un puesto vacante en Estados Unidos como jefe de cirugía traumatológica dentro de un plan de investigación de dos años. Una oportunidad enorme para su carrera.

Jennifer le ha pedido que lo pensara bien y que lo hablara con Bahar antes de dar una respuesta. Pero Evren, despechado y con el corazón roto, no lo ha dudado ni un segundo. “Acepto”, ha dicho sin pensar, dejando claro que no necesita consultarlo con nadie.

Su decisión no es solo profesional. También es una forma de protegerse del dolor que siente. Evren lo ha dado todo por Bahar, pero ahora piensa que quizá su sitio no está con ella, sino lejos, empezando de cero.

¿Qué hará Bahar cuando se entere? ¿Tratará de detenerlo o dejará que se marche? Lo que está claro es que nada volverá a ser igual después de esto.