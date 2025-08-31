Avance semanal de Sueños de libertad: Digna, tras enterarse de la enfermedad de don Pedro: ¿marcharse o quedarse con él?

Viene una semana llena de sorpresas en Sueños de libertad. Algunas buenas, otras no tanto...y un escándalo que promete cambiarlo todo.

Marta sigue destrozada por la marcha de Fina. Cuando Carmen y Claudia le cuentan que han recibido una carta de su amiga, la de la Reina decide ser honesta con ellas: también ha recibido una carta suya despidiéndose, si dejar ni una pista de donde se ha ido.

Con el lanzamiento del nuevo perfume cada vez más cerca, Carmen intenta animar su jefa con una idea que ha tenido para la campaña usando las fotos de Fina. ¿Cómo reaccionará Marta?

En otro lado de la fábrica, Gabriel pone en marcha el próximo paso de su plan para hundir a Perfumerías de la Reina, mientras los demás intentan llegar a un acuerdo con los trabajadores para evitar una huelga. ¿Qué hará el empleado de Brossard de esta vez? ¿Sospechará alguien de sus intenciones ocultas?

Gabriel en el capítulo 384 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Andrés se enfrentará a días complicados. Después de preparar una sorpresa para el cumpleaños de Begoña, descubrirá que su primo se ha adelantado y arruinará sus planes. Además, María le confesará algo que le va a dejar sin reacción: quiere adoptar a un niño y empezar una familia con él. ¿Aceptará su propuesta?

También será una semana clave para otra pareja: don Pedro y Digna. La Merino se ha enterado por Irene de todo lo que les ha hecho durante este tiempo a ella y a sus hijos, y siente que ya no puede más seguir con él. No puede perdonar tantas mentiras. Al ver a su esposa decidida a marcharse, él le da otro golpe fatal: le cuenta sobre su cáncer y la chantajea para que no le abandone. ¿Qué hará Digna? ¿Le dejará para siempre? ¿O se compadecerá de él?

Digna e Irene en el capítulo 384 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Otra persona que enfrentará a un dilema complicado es Gaspar. Después de contar a Damián que dejará la cantina y la colonia, el patriarca de los De la Reina hablará con Manuela. En shock ante la noticia, la gobernanta intentará frenar su marcha...¿Lo logrará?

Manuela y Damián en el capítulo 386 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

