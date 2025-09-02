Capítulo 384 de Sueños de libertad; 2 de septiembre: El futuro político de Pelayo, en peligro tras el escándalo de la fábrica

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Después del inesperado beso entre Cristina y Luis, la joven intenta aclarar lo sucedido con su jefe, pero él se niega a hablar del tema.

Luis se siente confundido por lo ocurrido, especialmente ahora que intenta recomponer su relación con Luz. La tensión se dispara cuando Cristina interrumpe una conversación entre el matrimonio, y al quedarse a solas con Luis, ella intenta hablar del tema.

Sin embargo, él la frena con frialdad: “Me tengo que marchar”, dejando claro que no quiere hablar de ese beso. ¿Estará empezando a sentir algo por ella?

Además, se ha desatado el caos en la fábrica tras la publicación en la prensa de la intoxicación de varios trabajadores. Algo que, además, el gobernador civil no ve con buenos ojos y que cree que podría repercutir en contra de Pelayo. ¿Estará en peligro el puesto con el que siempre ha soñado?

Por otro lado, Damiánintenta acercarse a Tasio, pero su hijo lo rechaza de nuevo. El patriarca, animado por Ángela, da un paso más para intentar recuperar la relación con su hijo.

Le propone una cena familiar e incluso le dice que asistan Carmen y su madre, pero Tasio no cede. Cree que su padre solo busca reconciliarse ahora que lo ve más cercano a don Pedro. El distanciamiento entre padre e hijo continúa y la reconciliación, por el momento, parece imposible.

Por otro lado, Irene intenta que Digna abra los ojos y que abandone a don Pedro. Irene le dice que sabe que ella mató a Jesús y que cree que, precisamente con eso es con lo que Don Pedro le está chantajeando. Digna lo niega en rotundo.

Mientras tanto, Gabriel juega sus cartas para alejar a Begoña de Andrés. El abogado se adelanta a Andrés, gracias a María, y sorprende a Begoña con un picnic improvisado por su cumpleaños.

Andrés se queda muy desilusionado ya que él también le habría preparado a Begoña una comida muy especial a Begoña por su cumpleaños y sin saber que Gabriel se ha vuelto a salirse con la suya.

