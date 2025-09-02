Antena 3 LogoAntena3
Nükhet se enfrenta a su otra yo en el espejo: la escena más inquietante en la mansión Korhan

Al mirarse en el espejo, Nükhet se ha encontrado con otra versión de sí misma que no deja de culparla y exigirle más.

Desirée Castillo
Publicado:

Nükhet ha llegado a su habitación con un plato de cena en las manos. Al mirarse en el espejo, no ha visto solo su reflejo, ¡ha visto a su otra yo!

Esa voz interior le ha reprochado que comiera a escondidas y la ha obligado a tirar la comida. Después, le ha ordenado coger la aspiradora para que nadie la viera.

La discusión ha ido a más. Una parte de ella se defendía, pero la otra la culpaba de todo. El espejo se ha convertido en un campo de batalla donde Nükhet ya no sabe quién tiene la razón.

En la mansión Korhan ha quedado claro que la madre de Kaya esconde un secreto perturbador: tiene doble personalidad y ahora su mayor enemiga es ella misma.

Series

