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De Berta Vázquez a Juanjo Puigcorbé: los cameos que veremos en Ágata y Lola

A lo largo de los ocho capítulos que durará Ágata y Lola, podremos ver a actores muy conocidos del panorama nacional.

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Patri Bea
Patri Bea
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A partir del 12 de julio, podremos disfrutar de Ágata y Lola, la nueva serie procedimental de atresplayer protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol rodada íntegramente en Vigo y alrededores.

Antonio Garrido, Francis Lorenzo, Celia Freijeiro o Xosé A. Touriñán son algunos de los actores que forman parte del elenco de la serie y los veremos en varios capítulos. También disfrutaremos de actores conocidos del panorama nacional que harán un cameo especial en Ágata y Lola.

Después de conquistarnos en Vis a Vis como Rizos, Berta Vázquez aparecerá en los primeros capítulos de esta serie. También veremos a Mariano Peña, el padre de Meri en Mariliendre o a Antonio Molero, que hizo de Benito en Amar es para siempre.

Dos enemigos en Sueños de Libertad también saltan directamente a esta nueva ficción. Tanto Nancho Novo como Juanjo Puigcorbé estarán en esta nueva serie. ¿Qué papel desempeñará cada uno? ¡No te pierdas Ágata y Lola, a partir del 12 de julio en atresplayer!

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