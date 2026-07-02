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Capítulo 595

“Está insegura”: Fina se desahoga con Cloe sobre su enfado con Marta

La fotógrafa se siente muy decepcionada con Marta y se lo acaba contando a quien menos esperaba.

“Está insegura”: Fina se desahoga con Cloe sobre su enfado con Marta

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A Fina le ha sentado muy mal que Marta no le contase que Bianca la había llamado por teléfono.

Siente que no confía en ella y que todo tiene un único culpable: la inseguridad.

La fotógrafa se lo acaba contando a Cloe y también cómo se siente, aunque es consciente de que a ella no debería estar contándoselo.

Sin embargo, la francesa le explica que ella más que nadie puede entenderla ya que se siente muy identificada.

“Al caballero se le cayó la armadura y debajo de esa coraza late un corazón frágil”, le dice Fina dejando a Cloe muy sorprendida. Ya que jamás se hubiese imaginado que Marta De la Reina se sintiese insegura.

¿Qué pasará ahora?, ¿Marta y Fina podrán reconciliarse?

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