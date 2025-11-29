Antena 3 LogoAntena3
Cloe ofrece a María un puesto en la fábrica: “Quiero que trabaje para nosotros como traductora”

Sueños de libertad

Cloe propone a María un puesto en la fábrica como traductora

En Sueños de Libertad, Cloe propone a María incorporarse a la fábrica con un papel clave como traductora, abriendo nuevas posibilidades en su futuro profesional.

Marta Pérez | Julia Zapata López
La conversación entre Cloe y María marca un punto importante en la trama, con la oferta de un puesto en la fábrica que podría cambiar el rumbo de la protagonista.

Este giro introduce expectativas sobre cómo afectará la decisión de María a las relaciones y dinámicas dentro de la historia, añadiendo tensión y oportunidades en la serie.

