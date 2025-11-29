Publicidad
Sueños de libertad
Cloe propone a María un puesto en la fábrica como traductora
En Sueños de Libertad, Cloe propone a María incorporarse a la fábrica con un papel clave como traductora, abriendo nuevas posibilidades en su futuro profesional.
La conversación entre Cloe y María marca un punto importante en la trama, con la oferta de un puesto en la fábrica que podría cambiar el rumbo de la protagonista.
Este giro introduce expectativas sobre cómo afectará la decisión de María a las relaciones y dinámicas dentro de la historia, añadiendo tensión y oportunidades en la serie.