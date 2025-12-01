Marta, descolocada con la actitud de Cloe, se sincera con Pelayo: “He empezado a percibir que quizás haya algo más”

Pelayo pilla a Marta escribiendo en su diario. No supera la ausencia de Fina, pero le reconforta escribirle y contarle de alguna manera lo que está pasando en la fábrica.

También “le habla” de Cloe y le confiesa que, por un lado, siente rabia hacia ella, pero por otro le produce curiosidad y también siente admiración hacia ella.

Pelayo le dice a Marta que no debe seguir escribiendo en ese diario ya que les pone en riesgo y ella le dice que le hace bien ya que es una manera de desahogarse y de hablar con Fina.

Marta también le confiesa a Pelayo que siente algo extraño con Cloe. Desde que trabaja con ella ha empezado a percibir algunas señales por parte de la francesa cómo si hubiese algo más.

Además, le cuenta que Cloe le ha propuesto ir a Toledo para inspirarse y buscar ideas para la presentación del nuevo perfume y ella cree que lo hace con segundas intenciones.

Pelayo le pide que tenga mucho cuidado, su carrera está en juego. Además, el gobernador civil decide marcar terreno cuando Cloe aparece por sorpresa. Besa a Marta en los labios delante suya dejando claro que está casado con ella. ¿Qué pasará? , ¿habrá captado Cloe la indirecta?