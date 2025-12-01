Capítulo 448
Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella
Manuela cree que Maripaz oculta algo, ¡pero Claudia sigue convencida de que es buena chica!
Publicidad
Manuela ha advertido a su sobrina de que presenció como un hombre saludaba a Mari Paz estando muy seguro de que la conocía…¡y ella se puso muy nerviosa! Hasta se refirió a ella como Paloma. Pero, Claudia continúa confiada, le extraña mucho. ¡sería un lapsus!
De esta forma le pide opinión a Gaspar para reforzar su teoría. Pero Manuela está segura, “¡que esos dos se conocían y ella estaba deseando irse de allí!”.
Finalmente, Manuela, viendo que no la hacen caso, desiste. Si Claudia confía en ella, pues poco hay ya que hacer.
Le da un beso a Claudia y le dice que vaya con cuidado porque ella es siempre buena de más. ¿Claudia empezará a desconfiar de ella o seguirá convencida?
Publicidad