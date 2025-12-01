Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 448

Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella

Manuela cree que Maripaz oculta algo, ¡pero Claudia sigue convencida de que es buena chica!

Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella

Publicidad

Marta García
Publicado:

Manuela ha advertido a su sobrina de que presenció como un hombre saludaba a Mari Paz estando muy seguro de que la conocía…¡y ella se puso muy nerviosa! Hasta se refirió a ella como Paloma. Pero, Claudia continúa confiada, le extraña mucho. ¡sería un lapsus!

De esta forma le pide opinión a Gaspar para reforzar su teoría. Pero Manuela está segura, “¡que esos dos se conocían y ella estaba deseando irse de allí!”.

Finalmente, Manuela, viendo que no la hacen caso, desiste. Si Claudia confía en ella, pues poco hay ya que hacer.

Le da un beso a Claudia y le dice que vaya con cuidado porque ella es siempre buena de más. ¿Claudia empezará a desconfiar de ella o seguirá convencida?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella

Manuela no se fía de Maripaz y le dice a Claudia que debe tener cuidado con ella

Marta, descolocada con la actitud de Cloe hacia ella, se sincera con Pelayo: “He empezado a percibir que quizás haya algo más”

Marta, descolocada con la actitud de Cloe, se sincera con Pelayo: “He empezado a percibir que quizás haya algo más”

Hattuc y Halis ya son marido y mujer: ¡así ha sido la boda que ha revolucionado la mansión Korhan!

Hattuc y Halis ya son marido y mujer: ¡así ha sido la boda que ha revolucionado la mansión Korhan!

Luz comunica a Gema una noticia inesperada: “Estás embarazada”
Capítulo 448

Luz comunica a Gema una inesperada noticia: “Estás embarazada”

Alejandro Vergara nos adelanta que la mayor inquietud de José es “hacerse un empresario de éxito”
Socio de Gustavo

Alejandro Vergara nos adelanta que la mayor inquietud de José es “hacerse un empresario de éxito”

Andrés acusa a Begoña de haberse casado con Gabriel para huir de lo que realmente siente: “Has vuelto a elegir a la persona equivocada”
Capítulo 448

Andrés acusa a Begoña de haberse casado con Gabriel para huir de lo que realmente siente: “Has vuelto a elegir a la persona equivocada”

El joven De la Reina no entiende que la enfermera se haya casado con su primo y ella le responde que solo quiere rehacer su vida.

Megan Montaner en Entre Tierras
Nuevos capítulos

Primeras imágenes de la segunda temporada de Entre Tierras que llegará a atresplayer en marzo de 2026

Megan Montaner volverá a ponerse en la piel de María en una nueva tanda de capítulos en la que también forman parte del elenco Silvia Abascal, Rodolfo Sancho o Ginés García Millán.

Sueños de libertad crece y sigue en lo más alto, situándose como la serie diaria más vista de la TV

Sueños de libertad crece y sigue en lo más alto, situándose como la serie diaria más vista de la TV

Las hijas de la criada, nueva serie original de Antena 3, lanza su cartel oficial

Las hijas de la criada arrasa en atresplayer y se convierte en el mejor estreno de la plataforma en los últimos tres años

Ángela Chica

Ángela Chica desvela todos los secretos de Sara, su personaje de La Encrucijada: “Sabe cuidarse a sí misma”

Publicidad