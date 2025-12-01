Antena 3 LogoAntena3
Primeras imágenes de la segunda temporada de Entre Tierras que llegará a atresplayer en marzo de 2026

Megan Montaner volverá a ponerse en la piel de María en una nueva tanda de capítulos en la que también forman parte del elenco Silvia Abascal, Rodolfo Sancho o Ginés García Millán.

Megan Montaner en Entre Tierras

Primeras imágenes de Entre Tierras

Celia Gil
Publicado:

Entre Tierras, que arrasó con su primera entrega alzándose como la serie más vista de la televisión en 2024, volverá el próximo de marzo a atresplayer con una segunda temporada y más adelante lo hará en el primer time de Antena 3.

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, protagonista de la ficción. En esta temporada, también formarán parte del elenco principal: Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro o Carlos Serrano-Clark, entre otros.

Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada de Entre tierras contará con 10 capítulos de 50 minutos cada uno. Su rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Así será la nueva temporada

Han pasado casi dos décadas desde que María perdió a Manuel y se quedó sola al cuidado de Nicolás y de Manuela, la hija recién nacida que su marido no conoció. En estos años ha logrado sacar adelante la tierra de los Cervantes gracias a su coraje y al de Claudia, la jornalera rebelde e hija bastarda de D. Ramón.

María sufrirá nuevas perdidas y tendrá que seguir luchando para evitar que se pierdan las tierras, pero sobre todo para que sus hijos no pierdan el arraigo y se mantengan unidos a la familia y a su patrimonio.

Los tiempos cambian, los campesinos migran y la falta de jornaleros propicia la llegada de braceros de otras zonas más pobres, pero también de empresarios ambiciosos dispuestos a explotarla, sin apego y sin vínculos, invirtiendo en maquinaria más que en personal. Por primera vez en mucho tiempo María se fija en alguien, pero el recuerdo de Manuel hará mella en sus dudas; hará lo imposible por evitar lo inevitable.

