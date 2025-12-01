Capítulo 448 de Sueños de libertad; 1 de diciembre: Carmen se deshaga con David, teme que Tasio vuelva a las andadas

En el capítulo de Sueños de Libertad de hoy

Andrés le ha advertido una vez más a la enfermera sobre las intenciones de su ya marido Gabriel, “Has vuelto a casarte con la persona equivocada Begoña”. Aunque ella sigue sin creerle y le dijo que se casó con su primo porque le quiere y tenía miedo de que Andrés, por celos, impidiera la boda, Andrés ha vuelto a avisarla “te ha engañado, nos ha engañado a todos”.

Por su parte, Carmen sigue preocupada. No puede evitar sentir que Tasio podría estar volviendo a las andadas. Ya sabemos que en el pasado el marido de Carmen fue algo mujeriego. Y es que ahora Tasio ha salido de fiesta con los franceses que llegaron para visitar la compañía. David, el exnovio de la sevillana, ha sido muy comprensivo con ella. “Confía en él”, le ha dicho mientras le ha dado un abrazo.

Por otro lado, Luz ha comunicado malas noticias a Gema, o por lo menos algo que no se esperaba ni de lejos. ¡La mujer de Joaquín está embarazada!, a pesar de que debido a su cardiopatía los médicos se lo desaconsejaron. Ella ha dicho que ya buscara el momento oportuno para comunicárselo a Joaquín, pero Luz le ha aconsejado que no se demore mucho.

Además, Andrés le ha contado a Luis que la madre de Gabriel no está muerta como todos creían, “hablando con ella he entendido que Gabriel culpa a mi padre de la desgracia de su familia”.

Marta además ha escrito una carta a Fina. “¿Tiene sentido mantener la esperanza en que un día volverás?”, se pregunta. Y también le habla de Cloe, quien ha llegado a la colonia para revolucionar sus vidas. Justo cuando se encontraba en pleno proceso de escritura, Pelayo ha encontrado a la De la Reina.

Así, Marta finalmente le ha acabado confesando sus pensamientos mejor guardados, “trabajando estos días mano a mano con ella he empezado apercibir algunas señales como si hubiera algo más allá del trabajo”. Y es que Marta le ha contado que la francesa le ha invitado a ir juntas a Toledo para inspirarse en el lanzamiento del segundo perfume. ¿Irá esta propuesta con segundas intenciones?

Por otra parte, Manuela le ha contado a su sobrina Claudia como ha visto la siguiente escena: un hombre ha reconocido a Maripaz y la ha llamado Paloma. Claudia sigue convencida, ¡tan solo se trata de un malentendido! Pero Manuela le ha advertido que se ande con ojo.

Por último, Cárdenas le ha dicho muy tajante a Gabriel en su despacho, “paguen la multa y compórtense de manera ejemplar”. El que fue aspirante a Gobernador civil no está dispuesto a dar su brazo a torcer y pretende exigir lo que corresponde. ¿Cómo se resolverá este frente abierto Perfumerías Brossard de la Reina?

