La familia Sanli se desmorona: Abidin se planta ante Kazim y Esme culpa a Suna de la muerte de su hijo

Suna está pasando por una auténtica pesadilla y no para de salirle cruz: escuchó a escondidas lo que Ferit sintió tras besarla y provocó de manera accidental la caída de Aysen por las escaleras, mandándola al hospital.

La joven ha recordado lo sucedido y piensa aprovecharse de Suna, mientras que Abidin protegerá a su esposa de cualquier amenaza… incluso si viene desde su propia salida.

Pues, en los pasillos del hospital, Kazim y Esme estaban esperando a la pareja. Hombre con hombre y mujer con mujer, el enfrentamiento ha sido muy duro. La noticia de que Suna se marcha con Abidin no ha sentado muy bien a la familia Sanli, y estos se lo hace saber a la pareja.

Kazim quiere llevarse a Suna con ellos, pero Abidin se mantiene firme. Quiere proteger a su esposa: “Tu hija no quiere ir contigo, seremos una familia”, le deja las cosas claras Abidin a su suegro.

Pero la conversación más dura se da en el pasillo de al lado entre Suna y Esme. La madre acaba de perder a su bebé… ¡y le echa la culpa a su hija! “Que sepas que haré todo lo que pueda por tener a mi hijo, haré todo lo que sea necesario para darle un buen futuro”, le dice a su madre.

Suna está dispuesta a formar una familia con Abidin y su hijo, lejos de la mansión, lejos de la gran señora… y lejos de la familia Sanli. “Me das mucha vergüenza”, le recrimina Esme a su hija, consciente de que ha podido perderla para siempre.

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