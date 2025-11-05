Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe conoce a Marta y le pide que vuelva a su trabajo en la fábrica

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Las cosas siguen muy tensas en la fábrica tras la llegada de Cloe. La joven francesa sigue aplicando sus nuevas medidas en la empresa y conoce a...¡Marta! Le pedirá que vuelva al trabajo y que deje de ser la sombra de su marido y que debe volver a la carga. ¿Aceptará Marta?, ¿Cómo será ese encuentro?

Mientras, Marta le contará a Pelayolos deseos de Eladio. Si no lo sacan de la árcel, su secreto está en epligro. ¿Qué harán al respecto?

Por otro lado, Claudia entrevistará a Maripaz oara cubrir la vacante como cuidadora de la casa cuna.

Además, Cristina recibirá noticias de su exnovio, Beltrán: va a casarse con una aamiga de toda la vida. ¿Cómo reaccionará la joven?

Andrés seguirá confundido después de empezar a tener algunos recuerdos como que vió a María ponerse de pie delante de él antes de la explosión ¿Realmente estaá emepzando a recordar?

y Cloe confrontará a Damián y el patriarca se dará cuenta de que ha perdido totalmente el control de la empresa.

