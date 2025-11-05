Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 430

“Estoy embrazada de él”: Begoña le confiesa de nuevo a Andrés el motivo de su boda con Gabriel

El joven le desea “toda la felicidad del mundo” a Begoña después de que esta le refresca la memoria tras el accidente.

“Estoy embrazada de él”: Begoña le confiesa de nuevo a Andrés el motivo de su boda con Gabriel

Marta García
Publicado:

Andrés ya está en casa tras pasar varios días en el hospital al estar en coma. Begoña va a hablar con él para contarle todo de nuevo ya que hay cosas que el joven no consigue recordar tras la explosión en la sala de calderas.

“Bien, refréscame la memoria”, le dice el De la Reina a quien fue su pareja. ¡Begoña no sabe cómo comenzar!

La enfermera, entonces, prefiere decirlo sin rodeos, sin anestesia: “Gabriel y yo nos vamos a casar”. Andrés reacciona de una forma mucho más comedida que la anterior vez que escuchó esta información. Sin embargo, replica con tranquilidad, “¿No es demasiado pronto Begoña?”. A lo que ella confiesa la verdad: está embarazada de Gabriel.

Andrés, perplejo, responde con ternura “te deseo toda la felicidad del mundo”. Para Begoña no es fácil volver a pasar por esta situación y se nota.

María entra en escena para recordarle a Andrés que debe descansar. ¡Ring! El teléfono suena y ¡sorpresa! es Gabriel. Begoña responde que está con María y con Andrés, quienes cariñosos se cogen la mano.

¿Encontrará por fin Begoña la estabilidad en su relación amorosa con Gabriel o sigue pensando en Andrés?

