Marta visita a Eladio en prisión y él la chantajea: “Quiero que su marido me saque de aquí o contaré que su matrimonio es una farsa”

Marta acude a la llamada de Eladio y él vuelve a amenazarla.

El hombre que un día Marta contrató como matón para defender a Fina de Santiago, ha vuelto para hacer daño a Marta De la Reina.

Tras las insistencias de Eladio, Marta ha ido a prisión a visitarlo por miedo a que vuelva a jugársela.

Marta pensaba que ese hombre quería dinero, pero esta vez se equivocaba. Eladio quiere que Pelayo, el nuevo gobernador civil de Toledo le saque de allí.

Si no lo hace, la amenaza con contar que Marta es una degenerada y que su matrimonio con Pelayo es una farsa.

La joven intenta negarlo diciendo que todo es falso y que ella ya estuvo casada antes de Pelayo, pero Eladio insiste: sabe de su relación con Fina y que existe la casita del monte.

Eladio va más allá y le dice que sabe tanto la orientación de ella cómo de él y que está dispuesto a contarlo todo si no le sacan de allí porque no tiene nada que perder. ¿Qué hará Marta?

Cloe visita el laboratorio y tiene su primer encontronazo con Luis

“Estoy embrazada de él”: Begoña le confiesa de nuevo a Andrés el motivo de su boda con Gabriel

Los secretos de Abel Folk para interpretar a Octavio: “Entendí que a un villano no se le cuestiona”
Halis pide a Nukhet que trate su enfermedad en Estados Unidos, ¿aceptará su ayuda y se marchará?
Maral llega al hospital poniendo ojitos a Uras y dejando a Doruk completamente enamorado
La protegida de Harun acaba de llegar a la fundación Peran. ¿Acabará enamorándose de Doruk como él espera o rompiendo el matrimonio de Uras y Seren?

El nuevo jefe médico del hospital tiene una cuenta pendiente con Bahar: “La odia desde la facultad”
La paternidad de Evren sale a la luz y deja a Bahar sola, herida y sin rumbo

Lo que parecía una noche feliz se convierte en una auténtica pesadilla. Naz anuncia entre aplausos su embarazo con Evren, sabiendo que así destrozará a Bahar.

Seren toma la decisión más dura: divorciarse de Uras antes de que el dolor los destruya

“Estoy huyendo de mi propia vida”: Bahar se rompe del todo tras la humillación que la deja sin fuerzas

Bahar comparte con Umay su historia más dura para ayudarla a superar la muerte de Timur

