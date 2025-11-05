Marta visita a Eladio en prisión y él la chantajea: “Quiero que su marido me saque de aquí o contaré que su matrimonio es una farsa”

El hombre que un día Marta contrató como matón para defender a Fina de Santiago, ha vuelto para hacer daño a Marta De la Reina.

Tras las insistencias de Eladio, Marta ha ido a prisión a visitarlo por miedo a que vuelva a jugársela.

Marta pensaba que ese hombre quería dinero, pero esta vez se equivocaba. Eladio quiere que Pelayo, el nuevo gobernador civil de Toledo le saque de allí.

Si no lo hace, la amenaza con contar que Marta es una degenerada y que su matrimonio con Pelayo es una farsa.

La joven intenta negarlo diciendo que todo es falso y que ella ya estuvo casada antes de Pelayo, pero Eladio insiste: sabe de su relación con Fina y que existe la casita del monte.

Eladio va más allá y le dice que sabe tanto la orientación de ella cómo de él y que está dispuesto a contarlo todo si no le sacan de allí porque no tiene nada que perder. ¿Qué hará Marta?